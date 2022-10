Centrica étend sa relation avec Cognizant pour gérer son environnement d'applications et d'infrastructures informatiques





Ce nouvel engagement avec le plus grand fournisseur de services énergétiques du Royaume-Uni renforce la position de Cognizant en tant que principal partenaire de services de Centrica pour son parcours numérique

LONDRES, 4 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Cognizant a annoncé aujourd'hui avoir étendu sa relation de longue date avec Centrica , le plus grand fournisseur d'énergie et de services énergétiques du Royaume-Uni, afin de fournir des services essentiels à l'entreprise, englobant les tests d'applications et la gestion de son environnement d'infrastructure informatique.

Dans le cadre de ce nouveau contrat, Cognizant fournira une combinaison d'applications, de gestion et de tests d'environnements de non-production, ainsi qu'un soutien à l'infrastructure sur cloud. Grâce à la création d'un engagement informatique plus holistique et intégré, Cognizant permettra un service plus efficace, plus compétitif et plus intégré. Centrica bénéficiera d'une flexibilité permettant de faire évoluer les services intégrés d'application, d'infrastructure et de test vers le haut ou vers le bas, d'une performance accrue de son infrastructure informatique, et d'applications orientées vers le consommateur avec une disponibilité et une réactivité améliorées afin d'améliorer l'expérience utilisateur des dix millions de clients finaux de Centrica.

« À mesure que le secteur de l'énergie change, notre capacité d'adaptation et d'évolution est d'une importance capitale, afin de simplifier les choses pour nos clients et leur vie trépidante », a déclaré Darren Miles, responsable de l'information du groupe chez Centrica. « En tant que tel, nous sommes heureux de continuer à travailler avec Cognizant en tant que partenaire technologique fiable et expérimenté qui comprend notre activité et est capable de fournir des systèmes critiques qui sont fondamentaux pour notre parcours. »

« Nous sommes incroyablement fiers de notre relation de longue date avec Centrica et de l'occasion qui nous est donnée d'apporter notre expertise à un moment où les marchés de l'énergie et l'industrie des services publics dans son ensemble sont confrontés à une volatilité et à un examen public sans précédent », a déclaré Rohit Gupta, directeur général pour le Royaume-Uni et l'Irlande chez Cognizant. « Nous sommes ravis de continuer à développer notre relation avec le principal fournisseur d'énergie et de services énergétiques du Royaume-Uni. »

Depuis 2005, Cognizant fournit à Centrica une large gamme de services de conseil, d'architecture d'intégration d'applications, de données, de cloud et d'ingénierie numérique, y compris des services de transformation d'entreprise SAP , répondant aux besoins de transformation numérique accélérée, d'agilité, de rapidité et de sécurité des infrastructures.

À propos de Centrica

Centrica est l'un des principaux fournisseurs internationaux de services et de solutions énergétiques, dont l'objectif est de satisfaire les besoins changeants de leurs clients et de permettre la transition vers un avenir plus sobre en carbone. L'activité de Centrica est fondée sur un héritage de 200 ans au service de la population. Centrica fournit de l'énergie et des services à plus de 10 millions de clients au Royaume-Uni et en Irlande par le biais de marques fortes telles que British Gas et Dyno et avec le soutien d'environ 7 000 ingénieurs sur le terrain.

À propos de Cognizant

Cognizant (Nasdaq: CTSH) conçoit des entreprises modernes. Nous aidons nos clients à moderniser leurs technologie, à réimaginer leurs processus et à transformer les expériences afin qu'ils puissent garder une longueur d'avance dans un monde qui évolue rapidement. Ensemble, nous améliorons le quotidien. Découvrez comment sur www.cognizant.com ou en suivant @cognizant.

