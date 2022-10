LOGREM choisit Yardi Voyager comme plate-forme opérationnelle





Le spécialiste allemand de l'immobilier logistique va gérer ses mandats à l'aide d'une solution dans le cloud

MAINZ, Allemagne, 5 octobre 2022 /PRNewswire/ -- LOGREM, un gestionnaire immobilier allemand spécialisé dans l'immobilier logistique, a choisi la technologie Yardi® pour gérer ses opérations à l'aide d'une solution connectée unique.

Yardi Voyager® Commercial permettra à LOGREM de centraliser les activités opérationnelles, financières, de location et de maintenance sur l'ensemble de son portefeuille avec sa base de données unique. Dotée d'une comptabilité intégrée et d'analyses en temps réel, la société disposera de capacités d'analyse améliorées pour offrir de meilleures perspectives à ses investisseurs.

« Chez LOGREM, nous attachons une grande importance aux processus efficaces et durables et nous offrons un niveau de service élevé à la fois aux propriétaires et aux locataires de nos actifs. Grâce à notre expérience avec Yardi dans le passé, nous savions que c'était la meilleure plate-forme pour aider à gérer nos mandats nationaux et internationaux, a déclaré Franziska Heinrich, chef des opérations pour LOGREM. La solution connectée de Yardi permettra non seulement d'améliorer les services que nous fournissons dorénavant à nos clients, mais aussi de faciliter l'évolutivité sur l'ensemble du marché allemand. »

« Nous sommes ravis d'accueillir LOGREM, l'un de nos plus récents clients en Allemagne, a déclaré Neal Gemassmer, vice-président de l'international pour Yardi. La technologie de Yardi permettra de numériser la stratégie de bout en bout de l'entreprise par le biais d'une seule source de vérité et facilitera l'application transparente de ses normes de génération de rapports. »

À propos de LOGREM

LOGREM est un gestionnaire d'actifs et d'immeubles allemand spécialisé dans l'immobilier logistique. La société gère des propriétés représentant plus de 1,5 million de m² en Allemagne et continue de se développer en tant que gestionnaire immobilier du marché de masse avec une approche holistique et durable (ESG) pour l'immobilier logistique. Pour plus d'informations, consultez le site logrem.de .

À propos de Yardi

Yardi® développe et prend en charge des logiciels de gestion d'investissement et des biens immobiliers à la pointe de l'industrie pour tous les types et toutes les tailles de sociétés immobilières. Fort de 8 000 employés, Yardi travaille avec des clients à l'échelle mondiale pour stimuler l'innovation dans le secteur immobilier. Pour plus d'informations sur la façon dont Yardi est énergisée pour demain, consultez yardi.de .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/737275/Yardi_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1912147/LOGREM_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 5 octobre 2022 à 02:30 et diffusé par :