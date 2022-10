Shueisha lance le site officiel de la célèbre série de bandes dessinées Naruto





Shueisha, l'une des principales maisons d'édition japonaises, lance le site Web officiel de Naruto. Le site, exploité conjointement avec Bandai Namco Entertainment, sera inauguré à midi JST le 3 octobre 2022.

SITE OFFICIEL DE NARUTO : https://naruto-official.com/fr

Le nouveau site Web proposera les dernières nouveautés et informations relatives à la série de mangas internationale de genre ninja de Masashi Kishimoto, ainsi que des bandes dessinées, des animations, des jeux et des produits dérivés liés à Naruto sans oublier Boruto-Naruto Next Generations, la suite de la série. Le site sera exploité conjointement avec Bandai Namco Entertainment et l'ensemble du contenu simultanément disponible dans les six langues suivantes : japonais, anglais, français, italien, allemand et espagnol.

«L'animé NARUTO fête son 20e anniversaire ! Lancé pour célébrer cet événement, le « site officiel de Naruto » est désormais disponible non seulement au Japon, mais aussi dans le monde entier ! De nombreux projets sont prévus pour cette année d'aniversaire ! Consultez les dernières informations sur ce site pour ne pas les manquer ! Nous espérons que vous avez hâte !», commente M. Kishimoto.

Shueisha édite des bandes dessinées IP ayant remporté un franc succès, notamment Dragon Ball, One Piece et Demon Slayers. Ces bandes dessinées tout comme leurs adaptations sous forme de longs métrages d'animation sont mondialement très populaires. Naruto, en particulier, a fait de très nombreux adeptes à travers le monde grâce à sa description des luttes et de l'évolution de jeunes ninjas ainsi que de leur quête pour devenir des maîtres ninjas, avec plus de 250 millions d'exemplaires (y compris les copies numériques) en circulation dans le monde.

À propos de Shueisha : https://www.shueisha.co.jp/en/

À propos de Bandai Namco Entertainment : https://www.bandainamcoent.co.jp/english/

