Lineage Logistics renforce son équipe de direction en nommant une nouvelle administratrice et une nouvelle directrice des affaires juridiques

Lineage Logistics LLC («Lineage», ou la «Société»), la plus importante et la plus innovante des SIIC industrielles et l'un des principaux fournisseurs de solutions logistiques au monde, a annoncé aujourd'hui la nomination au sein de son conseil d'administration de Lynn Wentworth, qui possède une vaste expérience de cette fonction. Lineage a également annoncé la nomination de Natalie Matsler au poste de directrice des affaires juridiques et secrétaire générale. En cette qualité, Mme Mastler supervisera, à l'échelle mondiale, les fonctions juridiques, de sécurité et de conformité, d'optimisation des produits alimentaires et de conformité de l'entreprise.

Mme Wentworth rejoint le conseil d'administration de Lineage à un moment déterminant de la croissance de la Société. Elle apporte à cet organe son expertise approfondie en finances, en technologies et en logistique. Elle siège actuellement aux conseils d'administration de Graphic Packaging (NYSE: GPK), dont elle préside le comité de rémunération et du capital humain, et de Benchmark Electronics (NYSE: BHE), dont elle préside le comité d'audit. Ancienne présidente de CyrusOne et de Cincinnati Bell, elle a présidé les comités d'audit et des finances de ces deux sociétés avant d'assumer les fonctions de présidente du conseil d'administration. Auparavant, Mme Wentworth a été directrice financière et trésorière de BlueLinx Holdings Inc. (NYSE: BXC), un important distributeur de produits de construction d'Amérique du Nord. Avant de rejoindre BlueLinx, elle a occupé de nombreux postes de direction chez BellSouth Corporation impliquant la responsabilité de la fiscalité, de la planification de la stratégie, des finances, des ventes et des opérations et des relations avec les investisseurs, et a finalement été nommée directrice financière de Communications Group.

«Alors que Lineage continue de croître et de remplir sa mission de transformation de la chaîne d'approvisionnement alimentaire pour supprimer les pertes et contribuer à nourrir le monde, nous sommes heureux d'accueillir Lynn Wentworth au sein de notre conseil d'administration, a déclaré Adam Forste, co-président exécutif de Lineage et co-fondateur de Bay Grove. Considérant ses nombreuses années d'expérience dans les domaines des finances, des technologies et de la logistique, auxquelles s'ajoutent un travail remarquable au sein du conseil d'administration de plusieurs sociétés leaders de leur secteur, nous sommes convaincus que Mme Wentworth apportera à la gouvernance de notre conseil d'administration et à notre stratégie globale une perspective unique et précieuse qui favorisera la croissance mondiale de Lineage.»

«En cette période si cruciale de l'histoire de la Société, je suis ravie de rejoindre le conseil d'administration de Lineage et de travailler avec l'équipe de direction afin de continuer à innover et à développer la chaîne du froid mondiale», a déclaré Lynn Wentworth.

Natalie Matsler, étant le membre le plus récent de l'équipe de direction de Lineage, relèvera directement du PDG, Greg Lehmkuhl. Avant de rejoindre Lineage, elle a été avocate générale chez McCourt Partners, une plateforme d'investissement privée basée à Los Angeles (Californie), dont elle était membre de l'équipe de direction et où elle a géré avec succès plusieurs projets de développement immobilier impliquant des technologies vertes et une conception résiliente. C'est la deuxième fois que Mme Mastler travaillera pour Lineage, qu'elle avait initialement rejoint en 2014 pour y assumer plusieurs fonctions de direction liées aux affaires juridiques, notamment le poste de vice-présidente senior et avocate générale adjointe, jusqu'en avril 2021. Avant de rejoindre Lineage, Mme Matsler a occupé des fonctions juridiques à responsabilités croissantes chez Latham & Watkins LLP, Downey Savings and Loan Association, FA et US Bank National Association. Titulaire d'une licence de l'Université de Californie à Los Angeles, Natalie Mastler est également docteur en droit de la faculté de droit de cette même université.

«Nous sommes ravis d'accueillir Mme Mastler au sein de la famille Lineage, a déclaré Greg Lehmkuhl, PDG de la Société. Ayant largement démontré son savoir-faire et ses connaissances en matière de direction et de gestion de projets importants déployés dans l'ensemble de notre réseau mondial, Natalie apporte à Lineage une vaste expérience et jouera un rôle clé dans l'avancement des initiatives stratégiques de la Société. Je suis convaincu qu'elle saura s'appuyer sur nos équipes juridiques, de sécurité et de conformité déjà solides pour contribuer davantage à la croissance mondiale de Lineage.»

«Je suis honorée et reconnaissante de cette opportunité de revenir chez Lineage pour diriger ces équipes au talent exceptionnel, au sein de cette organisation si dynamique et à la croissance si rapide, a déclaré Mme Matsler. J'ai hâte d'aider Lineage à poursuivre sa croissance mondiale et à atteindre son objectif de transformation de la chaîne d'approvisionnement alimentaire.»

A propos de Lineage Logistics

Lineage Logistics est la première SIIC industrielle à température contrôlée et le plus important fournisseur de solutions logistiques au monde. La Société dispose d'un réseau mondial de plus de 400 installations stratégiquement situées totalisant environ 57 millions de m3 de capacité et couvrant 20 pays d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie-Pacifique. L'expertise sectorielle inégalée et les solutions logistiques de bout en bout de Lineage, son réseau immobilier, ainsi que le développement et le déploiement de sa technologie innovante contribuent à accroître l'efficacité de la distribution, à améliorer la durabilité et à réduire les pertes le long de la chaîne d'approvisionnement et, plus important encore, en tant que partenaire visionnaire de Feeding America, de contribuer à nourrir la planète. En récompense de ses principales innovations et initiatives de développement durable, Lineage a figuré en 3e position du classement des entreprises les mieux gérées du CNBC Disruptor 50 de 2022, en 17e position de la liste du CNBC Disruptor 50 de 2021 ; elle été désignée première société en science des données ; elle a été 23e au classement général 2019 des sociétés les plus innovantes au monde de Fast Company. Enfin, elle a été incluse dans la liste «Change The World» du magazine Fortune en 2020. (www.lineagelogistics.com)

À propos de Bay Grove

Bay Grove est une société d'investissement en capital qui s'associe à des équipes de direction solides pour investir et construire des portefeuilles d'investissement à long terme. Depuis 2008, Bay Grove construit Lineage Logistics par le biais d'acquisitions et d'investissements réalisés en partenariat avec des entrepreneurs, des clients et des employés. La Société, qui possède une expérience approfondie du secteur de l'entreposage et de la logistique, cherche également à investir dans d'autres secteurs attractifs. Bay Grove a son siège social à San Francisco. (www.bay-grove.com)

