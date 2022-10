SAYONA OCTROIE LE MANDAT POUR LES ÉTUDES DE PRÉFAISABILITÉ ET DE FAISABILITÉ DU PROJET MOBLAN À INNOVEXPLO





MONTRÉAL, le 4 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Sayona annonce l'octroi du mandat pour compléter l'étude de préfaisabilité et réaliser l'étude de faisabilité du projet Moblan à InnovExplo. Entreprise québécoise basée à Val-d'Or, InnovExplo est un leader de l'estimation des ressources et réserves minérales, du génie minier, des études économiques et de l'optimisation minière depuis 2003. L'entreprise agira à titre d'expert et d'intégrateur pour la production de ces études. Elle sera assistée par les firmes SNC-Lavalin, Primero et Journeaux Assoc. dans l'exécution de ces mandats.

«?InnovExplo possède une réputation enviable, tant au Québec qu'à l'international, ayant réalisé de nombreux mandats d'importance pour l'industrie minière. De plus, l'entreprise partage les mêmes valeurs d'intégrité, d'innovation et de qualité que Sayona. Nous sommes très fiers d'octroyer ce mandat à une firme locale réputée et engagée envers le développement durable. L'extraction et la production du lithium d'ici par Sayona respecteront les plus hauts standards environnementaux et c'est grâce à l'apport de partenaires comme InnovExplo que nous y arriverons?» a déclaré Guy Laliberté, chef de la direction chez Sayona au Québec.

InnovExplo travaillera en étroite collaboration avec les membres de l'équipe de Sayona afin de coordonner ses mandats avec les différents intervenants. Les travaux débuteront au cours des prochains jours

«?Nous sommes confiants que le projet Moblan deviendra le prochain pôle de lithium d'importance au Québec. Sayona est fier d'entreprendre cette nouvelle étape en ayant comme objectif de créer de la valeur pour les Québécois, les communautés locales et nos partenaires?» a conclu M. Laliberté.

Rappelons que le projet Moblan consistera, après la confirmation de la faisabilité et l'obtention des permis et autorisations nécessaires, en la construction d'une mine et d'un concentrateur au nord de Chibougamau, à proximité de Mistissini, afin d'y exploiter un gisement de lithium extrêmement prometteur. Le projet est détenu à 40 % par SOQUEM.

À propos de Sayona

Sayona est une entreprise se consacrant à l'exploration et à la mise en valeur de gisements de lithium, la matière première entrant dans la fabrication des batteries électriques. L'entreprise développe divers projets qui sont tous situés au Québec. Elle possède notamment le complexe Lithium Amérique du Nord qui entrera en production au printemps 2023. Le complexe deviendra une pièce maîtresse du pôle lithium qu'elle souhaite implanter en Abitibi-Témiscamingue. À cet égard, Sayona possède les gisements Authier et Tansim. Sayona détient également 60 % du projet Moblan et 100 % du projet de Lac-Albert qui sont tous les deux situés sur le territoire Eeyou Istchee Baie-James.

L'entreprise est une filiale de Sayona Mining Limited qui est inscrite en bourse à la Australian Securities Exchange. Grâce à une valeur boursière supérieure à 2 milliards de dollars canadiens, elle a fait son entrée dans le S&P/ASX200 qui comprend les 200 sociétés avec les plus grandes capitalisations boursières du pays. La quasi-totalité des activités de Sayona Mining Limited sont au Québec.

À propos de SOQUEM

SOQUEM, filiale d'Investissement Québec, a pour mission de favoriser l'exploration, la découverte et la mise en valeur de propriétés minières au Québec. Elle contribue au maintien d'une économie forte dans les régions du Québec. Fière partenaire et ambassadrice pour le développement de la richesse minérale du Québec, SOQUEM mise sur l'innovation, la recherche et les minéraux stratégiques pour orienter ses actions de demain.

