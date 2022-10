Lenovo montre comment une technologie plus intelligente renforce un monde en pleine mutation au Tech World ?22





Le 18 octobre 2022, Lenovo tiendra son événement annuel mondial consacré à l'innovation, Tech World, pour la huitième année consécutive. L'événement virtuel de cette année montrera comment la technologie plus intelligente de Lenovo permet à tout le monde d'améliorer son environnement.

Au Tech World ?22, Lenovo explorera les prochaines étapes qui attendent notre monde, depuis l'évolution de la collaboration physique et virtuelle entre les utilisateurs, les espaces et les dispositifs, jusqu'à la façon dont la création de données alimente la demande généralisée pour des solutions informatiques.

Tech World proposera une allocution liminaire de Yuanqing Yang, président du conseil et PDG de Lenovo, qui présentera ses perspectives sur les possibilités que la technologie plus intelligente offre à un monde en pleine évolution. Les participants pourront également écouter des leaders technologiques et des PDG mondiaux qui présenteront l'innovation et le partenariat de Lenovo d'une manière pratique. Parmi les conférenciers figurent le VP principal et directeur technologique de Lenovo, Yong Rui; la PDG d'Accenture, Julie Sweet; le président du conseil et PDG d'IBM, Arvind Krishna; le PDG d'Intel, Pat Gelsinger; et le PDG de Qualcomm, Cristiano Amon.

Les experts de Lenovo dévoileront également des innovations et des perspectives émergentes sur l'avenir des dispositifs, solutions et services Lenovo, depuis les dernières avancées en IA et informatique périphérique jusqu'aux dispositifs intelligents, en passant par les outils de travail hybride, les futurs concepts dans diverses technologies d'écran enroulable, et le métavers avec des intégrations entre la réalité augmentée/virtuelle et le monde physique. Tech World apportera un regard exhaustif sur la façon qu'a Lenovo de mener la marche en matière d'informatique écologique et fournira des perspectives expliquant comment les entreprises peuvent rester à l'avant-garde de la durabilité environnementale.

"Aujourd'hui, nous avons besoin d'une technologie qui soit plus intelligente, plus connectée et plus durable que jamais, une technologie capable de véritablement transformer ce qui est possible dans les maisons, les entreprises et les villes du monde entier", déclare Yuanqing Yang, président du conseil et PDG de Lenovo. "L'année dernière, nous sommes entrés dans la prochaine réalité. Cette année, nous la vivons. Durant cette nouvelle édition du Tech World, nous présenterons comment la technologie de Lenovo promeut un monde en pleine évolution."

Via un contenu virtuel pouvant être exploré gratuitement à tout moment et en tout lieu, Tech World ?22 sera diffusé sur de multiples fuseaux horaires et hébergé à la demande, après la principale diffusion en huit langues (anglais, français, allemand, japonais, coréen, mandarin, portugais et espagnol).

Pour vous inscrire et consulter l'agenda complet des conférenciers, rendez-vous sur: Lenovo Tech World '22 - Lenovo Tech World '22.

Retrouvez les moments marquants des précédents Tech World:

Tech World 2015 ? Pékin, Tech World 2016 ? San Francisco, Tech World 2017 ? Shanghai, Tech World 2018 ? Pékin, Tech World 2019 ? Pékin, Tech World 2020 ? Virtuel, Tech World 2021 ? Virtuel

À propos de Lenovo:

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) est un géant mondial de la technologie dont le chiffre d'affaires s'élève à 70 milliards USD. Classé au 171e rang du classement Fortune Global 500, Lenovo emploie 75 000 personnes dans le monde et sert des millions de clients chaque jour dans 180 marchés. Concentrée sur sa vision audacieuse visant à fournir une technologie plus intelligente pour tous, Lenovo s'est appuyée sur son succès en tant que chef de file mondial dans le domaine des PC pour se développer dans de nouveaux secteurs de croissance tels que les serveurs, le stockage, le mobile, les solutions et les services. Cette transformation, associée à l'innovation mondiale de Lenovo, permet de construire une société numérique plus inclusive, plus fiable et plus durable pour tous, partout. Pour en savoir plus, visitez le site https://www.lenovo.com, et suivez toute notre actualité via StoryHub.

LENOVO est une marque commerciale de Lenovo. Inc. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. ©2022 Lenovo.

