Andersen Global élargit ses compétences fiscales au Canada





Andersen Global renforce sa présence au Canada par l'entremise d'une entente de collaboration avec le cabinet fiscal Trowbridge Professional Corporation, situé à Toronto, ce qui lui permet d'améliorer ses capacités de services continus au Canada.

Les associés directeurs Todd Trowbridge, Arun (Ernie) Nagratha et Wayne Bewick ont fondé le cabinet en 2002 après s'être rencontrés en exerçant leurs fonctions chez Arthur Andersen. Trowbridge propose une large gamme de services fiscaux internationaux, spécialement orientés vers la fiscalité des entreprises, les clients privés et la mobilité mondiale. Situé à Toronto, Trowbridge assure également une présence en Inde, en Allemagne et au Royaume-Uni.

« Un service continu transfrontalier est au coeur de notre modèle d'entreprise », a déclaré Ernie. « Grâce à cette entente de collaboration avec Andersen Global, notre cabinet bénéficiera du soutien d'une organisation mondiale, ce qui nous permettra de conserver un avantage concurrentiel sur les marchés où nous exerçons nos activités ».

« Notre collaboration avec Trowbridge élargit nos compétences fiscales grâce à l'ajout d'un marché essentiel qui fournira une couverture supplémentaire au Canada », a déclaré Mark Vorsatz, président du conseil d'administration d'Andersen Global et CEO d'Andersen. « L'expertise régionale et transfrontalière de l'équipe de Trowbridge vient compléter celle de nos cabinets membres et de cabinets participant à des collaborations, et je suis convaincu que cette synergie jouera un rôle important en cette période marquée par l'élargissement de notre présence mondiale ».

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement distincts et indépendants, composés de fiscalistes et de juristes du monde entier. Créé en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 12 000 professionnels dans le monde, assurant une présence dans plus de 380 sites grâce à ses cabinets membres et aux cabinets participant à des collaborations.

