Rockwell Automation annonce son intention d'acquérir CUBIC





Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), la plus grande entreprise au monde dédiée à l'automatisation industrielle et à la transformation numérique, annonce la signature d'un accord définitif portant sur l'acquisition de CUBIC, une société spécialisée dans la fourniture de systèmes modulaires servant à la construction de tableaux électriques. Fondée en 1973, la société CUBIC est au service des industries à croissance rapide, telles que les énergies renouvelables, les centres de données et les infrastructures. Son siège social se trouve à Bronderslev, au Danemark.

Les utilisateurs bénéficieront de l'association des systèmes modulaires, efficients et flexibles de CUBIC aux appareils intelligents et à l'expertise industrielle de Rockwell avec des délais de commercialisation plus courts, la possibilité d'étendre l'utilisation des applications de commande de moteurs intelligents d'un bout à l'autre de l'usine, et la génération de données intelligentes pour améliorer la durabilité et la productivité.

Le modèle de partenariat mis sur pied par CUBIC permettra à Rockwell de créer un réseau de partenaires élargi pour son offre de commande de moteurs intelligents en Asie, en Europe et en Amérique latine. L'entreprise drainera de nouveaux clients et de nouveaux partenaires dans les industries hybrides et de transformation. En outre, CUBIC permettra à Rockwell d'étendre son accès au marché des solutions destinées aux énergies renouvelables et aux centres de données.

« Les solutions innovantes de commande de moteurs de CUBIC renforcent notre portefeuille de technologies de pointe en matière de commande de moteurs intelligents », a déclaré Bob Buttermore, vice-président et directeur général de l'activité Contrôle de l'énergie de Rockwell. « Nous sommes heureux d'accueillir cette talentueuse équipe d'experts spécialisés dans la conception structurelle et les systèmes d'alimentation conformément aux standards internationaux ».

« En rejoignant Rockwell, nous pourrons étendre nos relations et accélérer notre croissance à l'international », a indiqué Jacob Moller Knudsen, PDG de CUBIC. « C'est une alliance parfaite qui nous permettra d'offrir à l'avenir les meilleures solutions à nos clients ».

Une fois la transaction finalisée, CUBIC sera rattaché à l'activité Power Control de Rockwell au sein du segment Intelligent Devices.

CUBIC devrait réaliser un chiffre d'affaires de plus de 75 millions de dollars au titre de l'exercice 2022, clos au 30 septembre. La transaction est soumise aux réserves d'usage et devrait être finalisée d'ici à la fin de l'année 2022.

À propos de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc.?(NYSE : ROK), est un leader mondial dans le domaine de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique. Nous allions la créativité des personnes au potentiel de la technologie afin d'étendre ce qui est humainement possible, ceci dans le but de rendre le monde plus productif et plus durable. Basé à Milwaukee, dans le Wisconsin, Rockwell Automation emploie environ 25 000 résolveurs de problèmes dédiés à nos clients dans plus de 100 pays. Pour en savoir plus comment nous donnons vie à l'entreprise connectée au sein des entreprises industrielles, visitez le site :?www.rockwellautomation.com.

À propos de CUBIC

CUBIC a été fondée en 1973 à la faveur d'une idée visant à réaliser un système modulaire destiné à la construction de tableaux électriques. Ce concept a permis à CUBIC de s'imposer comme un partenaire mondial reconnu dans le domaine de l'électromécanique, avec une gamme de produits adaptés à tous types d'armoires. Les solutions de CUBIC sont utilisées dans l'industrie, l'industrie minière et les aéroports.

