Défiez le plus haut niveau de ! Un nouveau contenu dévoilé : Hell Raid





Hell Raid, un nouveau contenu de combat pour les joueurs à partir du niveau 90

Ajout d'une amélioration spéciale pour renforcer le score de puissance, avec 2 nouveaux objets

Ajout d'un système de transcendance pour améliorer les statistiques des esprits légendaires

SÉOUL, Corée du Sud, 4 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Wemade a dévoilé Hell Raid, un nouveau contenu pour son chef-d'oeuvre, le MMORPG <MIR4>, le 4 octobre 2022.

Hell Raid, un contenu de combat en mode difficile pour les joueurs de niveau 90 ou plus, sera bien plus ardu que le Boss Raid. Jusqu'à 15 joueurs pourront participer pour combattre un puissant boss et ses sbires.

Plus il y aura de participants et plus grandes seront les chances d'obtenir des récompenses intéressantes. Avec six joueurs ou plus, il sera possible d'acquérir des Armes Secondaires Épiques de Palier 1 et des Boucles d'Oreilles, l'Huile Divine de Bénédiction, et cinq sortes d'Hommages utilisés pour améliorer la Mystique.

Le Hell Raid se compose de plusieurs étapes basées sur trois niveaux de monstres : les niveaux 100, 120 et 140. Seuls les joueurs disposant d'un ticket Hell Raid pourront entrer.

En l'espace de 15 minutes, les joueurs pourront défier un monstre de niveau 140 pour avoir la possibilité de s'améliorer davantage.

Une fonction d'amélioration spéciale a aussi été ajoutée, grâce à laquelle les joueurs pourront améliorer des objets de niveau épique ou supérieur tels que les pierres magiques, la spectrumite, les trésors spirituels et les pièces mystiques. L'acier du dragon, l'acier noir et les pierres d'amélioration seront nécessaires pour améliorer les objets et les joueurs pourront utiliser l'Huile de Bénédiction pour augmenter leurs chances d'amélioration.

En outre, un système de transcendance a été ajouté. Il permettra aux joueurs d'augmenter les stats des esprits légendaires jusqu'au niveau 4. Lorsque le niveau sera augmenté à travers le système de transcendance, un emplacement pour implémenter un trésor spirituel sera ajouté et les statistiques uniques seront améliorées.

Vous trouverez plus de détails sur < MIR4 > sur son site Web officiel et sa communauté.

