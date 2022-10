Présentation du nouveau contenu Hell Raid : Affrontez des ennemis de plus haut niveau dans !





Hell Raid, un nouveau contenu de combat pour les joueurs et joueuses de niveau 90 ou plus

Ajout d'une fonction d'amélioration spéciale pour raffermir sa puissance et de deux nouveaux accessoires

Nouveau système Transcend pour améliorer les statistiques des esprits légendaires

SÉOUL, Corée du Sud, 4 octobre 2022 /CNW/ -- Wemade présente Hell Raid, un nouveau contenu pour <MIR4>, son chef-d'oeuvre de l'univers des JRMM disponible dès le 4 octobre 2022.

Le niveau de difficulté de Hell Raid, un contenu de combat difficile pour les joueurs et les joueuses de niveau 90 ou plus, est beaucoup plus élevé que celui de Boss Raid. Jusqu'à 15 joueurs peuvent affronter ensemble un puissant monstre et son armée.

Un nombre élevé de participants augmente les probabilités d'obtenir des avantages intéressants. Lorsque six joueurs ou plus participent, il est possible d'acquérir des armes secondaires et boucles d'oreilles épiques de niveau 1, la Divine Oil of Blessing et cinq types de tributs servant à améliorer Mystique.

Hell Raid comprend plusieurs étapes basées sur trois niveaux de monstres : les niveaux 100, 120 et 140, dont l'accès est réservé aux joueurs et aux joueuses ayant un billet Hell Raid.

En 15 minutes, vous pouvez défier un monstre de niveau 140 pour avoir l'occasion de vous améliorer davantage.

De plus, une fonction d'amélioration spéciale a été ajoutée pour vous permettre de mettre à niveau des accessoires de niveau Epic ou de niveaux supérieurs comme Magic Stone, Spectrumite, Spirit Treasure et Mystical Piece. Vous pouvez utiliser Dragonsteel, Darksteel et les pierres d'amélioration pour améliorer vos accessoires en utilisant la Divine Oil of Blessing pour augmenter les chances d'amélioration.

De plus, vous avez maintenant accès au système Transcend qui permet aux joueurs et aux joueuses d'améliorer les statistiques des esprits légendaires jusqu'au niveau 4 Grâce au système Transcend, lorsque vous passez au niveau suivant, vous débloquez un espace pour l'ajout de Spirit Treasure et vos statistiques uniques sont améliorées.

Vous trouverez plus de détails sur < MIR4 > sur son site Web officiel et dans sa communauté.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1913546/MIR4_image_Hell_Raid.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1848100/MIR4_Logo.jpg

SOURCE Wemade

Communiqué envoyé le 4 octobre 2022 à 17:46 et diffusé par :