Communiqué En bref du 4 octobre : principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal pour ce soir et cette nuit





MONTRÉAL, le 4 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports du Québec avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et la nuit prochaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés ou reportés en raison des conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

PONTS DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

A-25 | TUNNEL

Entre Montréal (arr. Mercier-Hochelaga-Maisonneuve) et Longueuil

Direction sud

Entre la sortie 4 (centre-ville) et l'entrée de l'Île-Charron, incluant le tunnel Louis--Hippolyte--La Fontaine

Fermeture complète, de mardi 21 h à mercredi 5 h

Détour : via la sortie 4 pour avenue Souligny, rue Dickson sud, rue Notre-Dame Est, avenue Papineau et pont Jacques-Cartier.

Camions (4,25 m et plus) : via les rues Dickson nord et Hochelaga, boulevard de l'Assomption, rue Sherbrooke ouest et boulevard Pie-IX.

Fermetures par défaut : à compter de 20 h 30

L'entrée de la rue Sherbrooke . Détour via les rues De Boucherville et Hochelaga

. Détour via les rues De Boucherville et Hochelaga L'entrée des rues Tellier et des Futailles déjà fermée (longue durée)

Direction nord

Fermeture de 2 voies sur 3 dans le tunnel, de mardi 22 h à mercredi 5 h.

R-138

Entre Kahnawake et Montréal (arr. LaSalle)

Direction est / vers Montréal

Sur le pont Honoré-Mercier

Fermeture de 1 voie sur 2, de mardi 21 h à mercredi 5 h.

ÎLE DE MONTRÉAL

A-13 | CHOMEDEY

Dorval, Montréal (arr. Lachine)

Direction nord

Entre la sortie 2 (rue Hickmore) et l'A-40

Fermeture complète, de mardi 23 h à mercredi 5 h

Détour : pour A-40 est, via rue Hickmore, chemin de la Côte-de-Liesse est et A-520 est. En direction A-40 ouest et A-13 nord / Laval, demi-tour à rue Authier et voie de desserte. Pour les usagers en direction A-520 ouest, via la rue Hickmore et la montée de Liesse.

Fermetures par défaut : à compter de 22 h

L'entrée des rues Hickmore / Louis-A.-Amos. Détour en direction ouest via 23 e Avenue

Avenue Les bretelles en provenance de l'A-520 est et ouest. Détour en direction ouest via les bretelles pour A-13 sud et A-520 est

La bretelle menant de l'A-13 nord (sortie 3-O) à l'A-520 ouest.

Direction sud

Entre la sortie 6 (A-40) et l'A-520

Fermeture complète, de mardi 23 h à mercredi 4 h

Détour : via la sortie, voie de desserte A-40 est, bretelle pour A-520 ouest et sortie 4 pour A-13 sud / Lachine

Fermeture par défaut : à compter de 22 h, les entrées en provenance des voies de desserte A-40 (est et ouest).

A-15

Montréal

Direction nord

À la fin du pont Samuel-De Champlain

Entre la sortie 58 (Île des Soeurs, A-10 ouest / centre-ville) et l'entrée suivante

Fermeture complète, de mardi 23 h à mercredi 5 h

Détour : via A-10 ouest, demi-tour à la sortie 2 (avenue Pierre-Dupuy) et sortie 4 (boulevard Gaétan-Laberge)

Note : projet du Réseau express métropolitain (REM), travaux sous la responsabilité de CDPQ-Infra (NouvLR).

A-15 | DÉCARIE

Montréal

Direction sud

Entre la sortie 66 (chemin Queen-Mary, chemin de la Côte-Saint-Luc) et l'entrée de l'avenue Girouard

Fermeture complète, de mardi 23 h à mercredi 5 h

Détour : via la sortie 66, boulevard Décarie, chemin de la Côte-Saint-Luc et avenue Girouard.

Camions :

Pour R-136 est : détour principal, rue Sherbrooke, boulevard Décarie, rue Saint-Jacques et de la Cathédrale

et de la Cathédrale Pour A-20 est, détour principal, rue Sherbrooke, boulevard Décarie, rue Saint-Jacques, boulevard Pullman, rue Notre-Dame ouest et l'entrée du boulevard Angrignon.

ouest et l'entrée du boulevard Angrignon. Pour A-20 ouest : détour principal, rue Sherbrooke, boulevard Décarie, rue Saint-Jacques, boulevard Pullman, rue Notre-Dame ouest et l'entrée du boulevard Sainte--Anne--de--Bellevue .

Fermetures par défaut :

À 22 h, l'entrée du chemin de la Côte- Saint-Luc . Détour : pour A-15 sud et A-20 ouest, via les avenues Monkland et Girouard. Camions : via avenues Monkland, boulevards Décarie et Côte- Saint-Luc et avenue Girouard. Poursuivre sur les détours mentionnés ci-dessus pour les accès R-136 est, A-20 est et ouest.

. Détour : pour A-15 sud et A-20 ouest, via les avenues et Girouard. : via avenues Monkland, boulevards Décarie et Côte- et avenue Girouard. Poursuivre sur les détours mentionnés ci-dessus pour les accès R-136 est, A-20 est et ouest. La sortie 64 (rue Sherbrooke ). Voir détour principal.

). Voir détour principal. La sortie 64-A (boulevard de Maisonneuve). Voir détour principal.

Direction nord

Entre le boulevard de Maisonneuve et l'avenue Monkland

Fermeture de 2 voies sur 4, de mardi 23 h à mercredi 5 h.

Fermetures par défaut : à compter de 22 h

L'entrée de la R-136 ouest. Détour : via la bretelle pour A-20 ouest et demi-tour à la sortie 65 ( boulevard Angrignon ).

). L'entrée de la rue Saint-Jacques . Détour via avenue Girouard, chemin Upper-Lachine, avenue Crowley et boulevard Décarie nord.

A-15 | DES LAURENTIDES

Montréal

Direction sud

Entre les rues De Salaberry et Sauvé

Fermeture de 2 voies sur 4, de mardi 22 h à mercredi 5 h.

A-20 | DU SOUVENIR

Dorval

Direction est

L'entrée de l'avenue Dorval

Fermeture de l'entrée, de mardi 22 h à mercredi 5 h

Détour : via l'entrée du boulevard Bouchard.

Montréal (arr. Lachine)

Direction est

Après l'entrée de la 55e Avenue

Fermeture de 2 voies sur 4, de mardi 22 h à mercredi 5 h.

Montréal

Direction est

Entre la 1re Avenue et l'échangeur Saint-Pierre

Fermeture de 2 voies sur 3, de mardi 22 h à mercredi 5 h.

Fermetures par défaut :

À 21 h, la sortie 62 ( 1 re Avenue, avenue Dollard ). Détour : via la sortie 65 ( boulevard Angrignon ), demi-tour au boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue et A-20 ouest.

). Détour : via la sortie 65 ( ), demi-tour au boulevard de et A-20 ouest. La sortie 63 (R-138 ouest, pont Honoré- Mercier ). Voir détour précédent.

Direction est

Dans l'échangeur Saint-Pierre

Entre la sortie 63 (R-138 ouest, pont Honoré-Mercier) et l'entrée de la R-138 est

Fermeture de 1 voie sur 2, de mardi 23 h à mercredi 5 h.

Direction ouest

Dans l'échangeur Saint-Pierre

Entre la sortie 63 (R-138 ouest, pont Honoré-Mercier) et l'entrée de la R-138 est

Fermeture complète, de mardi 23 h 30 à mercredi 5 h.

Détour : via la sortie 63, rue Richmond, boulevard Montréal-Toronto et l'entrée de la 1re Avenue

Fermeture par défaut : à 22 h 30, la voie réservée pour les véhicules multioccupants.

A-20 / R-138 | ÉCHANGEUR SAINT-PIERRE

Montréal

Direction ouest

La bretelle menant de la R-138 est à l'A-20 ouest.

Fermeture de la bretelle, de mardi 23 h 59 à mercredi 5 h 30

Détour : via la bretelle pour la 1re Avenue.

A-40 | FÉLIX-LECLERC

Senneville, Sainte-Anne-de-Bellevue' Baie-D'Urfé

Direction est

Entre la sortie 41 (boulevard des Anciens-Combattants) et l'entrée du boulevard Morgan

Fermeture complète, de mardi 22 h 30 à mercredi 5 h

Détour : via la voie de desserte

Fermeture par défaut : à 22 h, l'entrée du boulevard des Anciens-Combattants.

Kirkland

Direction est

Entre la sortie 49 (chemin Sainte-Marie) et l'entrée suivante

Fermeture complète, de mardi 22 h 30 à mercredi 5 h

Détour : via la voie de desserte.

Montréal (arr. Saint-Laurent), Dorval

Direction est

La sortie 60 (A-13, Lachine, Laval)

Fermeture de la sortie, de mardi 22 h à mercredi 5 h

Détour : demi-tour à la sortie suivante.

Direction ouest

Entre la sortie 60 (A-13, Lachine, Laval) et l'entrée du boulevard Henri-Bourassa

Fermeture complète, de mardi 22 h à mercredi 5 h

Détour : voie de desserte

Fermetures par défaut :

Les entrées de l'A-13 (nord et sud)

L'entrée du boulevard de la Côte-Vertu.

A-40 | MÉTROPOLITAINE

Montréal

Direction ouest

Entre la sortie 73 (avenue Christophe-Colomb) et l'entrée du boulevard Saint-Laurent

Fermeture complète, de mardi 23 h 30 à mercredi 5 h

Détour : via la voie de desserte

Fermetures par défaut : à compter de 23 h, l'entrée de l'avenue Christophe-Colomb

Direction est

Sur la voie de desserte

Entre l'avenue des Halles et la rue Jean-Talon est

Fermeture de la desserte, de mardi 22 h 30 à mercredi 5 h

Détour : via avenue des Halles et rue Jean-Talon est.

Direction est

Sous le viaduc du boulevard des Galeries d'Anjou

Fermeture de 2 voies sur 3, de mardi 23 h à mercredi 5 h

Fermeture par défaut : l'entrée du boulevard Langelier.

Détours :

Pour A-40 est, via voie de desserte et l'embranchement à gauche pour A-40 est

Pour A-25 sud, via voie de desserte et l'embranchement à droite pour le boulevard Louis--H.-La Fontaine

Pour A-25 nord, via voie de desserte, l'embranchement à gauche pour A-40 est et demi-tour à la sortie 82 (boulevard Roi-René).

R-136 | VILLE-MARIE

Montréal

Direction est

Dans les tunnels Ville-Marie et Viger

Entre la sortie 3 (rue Guy) et l'entrée de la rue Atateken

Fermeture complète, de mardi 23 h à mercredi 5 h

Détour : via boulevard René-Lévesque est, rue de la Cathédrale, rue Saint-Jacques, boulevard Robert-Bourassa et rue Saint-Antoine Est

Fermetures par défaut : les entrées des rues Notre-Dame et de la Cathédrale et du boulevard Robert-Bourassa (A-10 ouest Bonaventure).

Direction ouest

Dans les tunnels Viger et Ville-Marie

Entre le début de l'autoroute (rue Panet) et l'entrée de la rue Lucien-L'Allier

Fermeture complète, de mardi 23 h à mercredi 5 h

Détour : via avenue Viger, boulevard Robert-Bourassa et rue Saint-Antoine Ouest. Pour les camions via les rues Saint-Jacques et Mansfield.

Fermetures par défaut : les entrées de l'avenue de l'Hôtel-de-Ville / rue Sanguinet et de la rue Saint-Antoine Est (pour cette dernière, demi-tour à rue Saint-Hubert).

AVENUE SOULIGNY

Montréal

Direction est

Entre la rue Dickson et la sortie pour A-25 sud :

Fermeture complète, de mardi 20 h 30 à mercredi 5 h

Détour : via les rues Dickson sud et Notre-Dame.

LAVAL

A-15 | DES LAURENTIDES

Laval, Boisbriand

Dans les deux directions

Entre le boulevard Sainte-Rose et la R-344 (chemin de la Grande-Côte), incluant le pont Gédéon--Ouimet

Circulation à contresens sur la chaussée nord (1 voie par direction), de mardi 21 h à mercredi 5 h

Note : en direction nord, fermeture de la première voie à 20 h

Fermeture par défaut : en direction sud, à compter de 20 h 30, l'entrée du chemin de la Grande--Côte / R-344. Détour : en direction ouest, via le boulevard de la Grande-Allée et bretelle pour A-640 est. En direction est, via la bretelle pour A-15 nord, sortie 20, garder la gauche pour le boulevard Desjardins ouest et bretelle pour A-15 sud.

A-25

Laval

Direction sud

À la hauteur de la pesée routière

Fermeture de 1 voie sur 2, de mardi 22 h à mercredi 5 h 30.

A-440 | JEAN-NOËL-LAVOIE

Laval

Direction ouest

La bretelle en provenance de l'A-25 nord

Fermeture de la bretelle, de mardi 22 h à mercredi 5 h 30

Fermeture par défaut : continuer sur A-25 nord et demi-tour à la sortie 20 (boulevard des Mille--Îles).

R-335

Laval

Dans les deux directions

Entre le boulevard des Laurentides et la rue Saint-Saëns

Fermeture complète, de mardi 21 h à mercredi 4 h (sud) et 5 h (nord)

Détours :

En direction nord, via la rue Saint-Saëns et le boulevard des Laurentides. Pour les camions , via les boulevards des Grands-Maîtres et Robert-Bourassa, la voie de desserte de l'A-440 ouest et le boulevard des Laurentides

, via les boulevards des Grands-Maîtres et Robert-Bourassa, la voie de desserte de l'A-440 ouest et le boulevard des Laurentides En direction sud, via les boulevards des Mille-Îles et des Laurentides et la rue Saint-Saëns. Pour les usagers à l'est de la R-335, détour via les boulevards des Mille-Îles, la montée Saint-François et l'avenue des Perron. Pour les camions, en provenance de l'ouest de la R-335, détour via l'A-440 est et le R-335 sud. En provenance de l'est de la R-335, via la R--335 nord, demi-tour à la sortie pour l'A-640, boulevard des Laurentides et suivre le détour précédent.

LAURENTIDES / LANAUDIÈRE

A-40 | FÉLIX-LECLERC

Repentigny

Sur la voie de desserte

Direction est

Entre la sortie pour le boulevard de la Rochelle et le boulevard Brien

Fermeture complète de la desserte, de mardi 20 h à mercredi 6 h

Détour : via les boulevards La Rochelle, L'Assomption et Brien

Fermeture par défaut : l'entrée du boulevard de la Rochelle. Détour : en direction nord, voir détour principal. En direction sud, via le boulevard de la Rochelle, rue Cherrier, boulevards Iberville et Brien.

A-640

Saint-Eustache

Dans les deux directions

Entre la 25e Avenue et l'A-13

Fermeture de 1 voie sur 2, de mardi 20 h 30 à mercredi 5 h.

Terrebonne

Dans les deux directions

À la hauteur de l'avenue Claude-Léveillée

Fermeture de 1 voie sur 2, de mardi 20 h à mercredi 5 h.

Direction ouest

Entre la sortie 38 (R-337, chemin des Anglais, chemin Gascon) et l'entrée suivante

Fermeture complète, de mardi 22 h à mercredi 5 h

Détour : via la sortie.

R-335

Bois-des-Filion

Dans une direction à la fois

Fermeture de 1 voie sur 2, mardi de 19 h 30 à mercredi 5 h

Détours :

En direction nord, via la montée Gagnon et la rue Saint-François

En direction sud, via avenue de l'Érablière et poursuivre sur le détour précédent.

R-337

Terrebonne

Direction nord

Sous le viaduc A-640

Fermeture complète, de mardi 21 h à mercredi 5 h

Détour : via la voie de desserte A-640 est et demi-tour au chemin des Anglais.

OUEST DE LA MONTÉRÉGIE

A-15

Candiac, La Prairie, Brossard

Direction nord

Entre les boulevards Taschereau et Matte

Fermeture de 2 voies sur 3, de mardi 19 h à mercredi 5 h

Fermetures par défaut : à compter de 18 h 30

L'entrée du boulevard Montcalm . Détour via les boulevards Taschereau , Matte et Marie--Victorin

. Détour via les boulevards , Matte et Marie--Victorin La voie de desserte entre les rues Papineau et Conrad-Pelletier

Les sorties 46 (rue Salaberry) et 47 ( rue Saint-Henri ). Détour via la sortie 52 ( boulevard Rome ) et les boulevards Marie-Victorin, Rome et Taschereau

). Détour via la sortie 52 ( ) et les boulevards Marie-Victorin, et L'entrée de la rue Salaberry. Détour via le boulevards Saint-José, Taschereau , Matte et Marie-Victorin

, Matte et Marie-Victorin L'entrée de la rue Saint-Henri. Détour via les boulevards Taschereau , Matte et Marie--Victorin. Circulation locale à partie de la jonction des rues Saint-Henri et Saint--Laurent .

A-20 | DU SOUVENIR

Les Cèdres

Direction ouest

Après l'entrée de l'A-30 ouest

Fermeture de 4 voies sur 5, de mardi 20 h à mercredi 6 h

Fermeture par défaut : l'entrées de l'A-30 ouest. Détour via la bretelle pour A-20 est et demi-tour à la sortie 35 (boulevard Cardinal-Léger, Pincourt, Terrasse-Vaudreuil).

Vaudreuil-Dorion

Direction ouest

Dans l'échangeur A-30

La bretelle pour A-30 est

Fermeture de la bretelle, de mardi 20 h à mercredi 6 h.

Détour : via la bretelle pour A-30 ouest et demi-tour à la sortie 2 (R-340 / boulevard de la Cité--des--Jeunes).

A-30 | DE L'ACIER

Vaudreuil-Dorion

Direction est

Entre la sortie 2 (R-340, boulevard de la Cité-des-Jeunes) et l'échangeur A-20

Fermeture complète, de mardi 20 h à mercredi 6 h

Détour : via la sortie 2, bretelle pour R-340 est, rue Henry-Ford, R-342 est (route Harwood), A-20 ouest, sortie 29 et bretelle pour A-30 est

Fermeture par défaut : les entrées de la R-340 (est et ouest). Détour : en direction est, voir détour principal. En direction ouest, via le chemin de la Petite Rivière, la R-342 est (route Harwood) et poursuivre sur le détoure principal.

Salaberry-de-Valleyfield

Direction est

Avant la sortie 13 (A-530)

Fermeture de 1 voie sur 2, de mardi 20 h à mercredi 6 h.

Saint-Isidore, Saint-Constant

Dans les deux directions

Entre l'entrée de la R-207 et l'entrée de l'A-730 sud

Circulation à contresens sur la chaussée ouest, de mardi 20 h à mercredi 6 h

Fermetures par défaut : en direction est

La sortie 44 ( R-221, R-207, Saint-Rémi ). Détour via la sortie 47 ( A-730 ) et demi-tour à la sortie 2 ( montée St-Régis )

). Détour via la sortie 47 ( ) et demi-tour à la sortie 2 ( ) L'entrée de la R-207. Détour via la bretelle pour A-30 ouest et demi-tour à la sortie 41 (boulevard Industriel, boulevard Sainte-Marguerite ).

Note : circulation en alternance sur la R-207, près de l'entrée A-30 est.

La Prairie

Direction ouest

En amont de la sortie 62 (R-104)

Fermeture de 1 voie sur 2, de mardi 20 h à mercredi 6 h.

A-40 | FÉLIX-LECLERC

Vaudreuil-Dorion

Dans les deux directions

À la hauteur de la R-342 (route Harwood)

Fermeture de 1 voie sur 2, de mardi 20 h 30 à mercredi 5 h.

A-530

Salaberry-de-Valleyfield

Direction est

La sortie 12 (A-30 ouest, Vaudreuil-Dorion, Montréal)

Fermeture de la sortie, de mardi 20 h à mercredi 6 h

Détour : via la bretelle pour A-30 est (Sorel-Tracy, Québec), demi-tour à la sortie 17 (chemin du Canal) via le carrefour giratoire.

EST DE LA MONTÉRÉGIE

A-10 | DES CANTONS-DE-L'EST

Brossard

Direction est

Après l'entrée A-30 est

Fermeture de 1 voie sur 2, de mardi 22 h 30 à mercredi 4 h

Note : projet du Réseau express métropolitain (REM), travaux sous la responsabilité de CDPQ-Infra (NouvLR).

Échangeur A-10 / A-30

Brossard

Sur la voie de desserte A-10 est

À la hauteur A-30

Fermeture de la desserte, de mardi 21 h à mercredi 5 h

Détour : via voie de desserte A-30 est, A-10 ouest, boulevard Taschereau.

Sur la voie de desserte A-30 est

La bretelle pour A-10 est

Fermeture de la bretelle, de mardi 21 h à mercredi 5 h 30

Détour : via la bretelle pour A-10 ouest et demi-tour à la sortie 8 (R-134, boulevard Taschereau)

Note : projet du Réseau express métropolitain (REM), travaux sous la responsabilité de CDPQ-Infra (NouvLR).

A-20 | JEAN-LESAGE

Boucherville

Direction ouest

Entre la pesée routière et la sortie 95 (boulevard De Montarville)

Fermeture de 2 voies sur 3, de mardi 21 h 30 à mercredi 5 h

Fermeture par défaut : la sortie 95. Détour : via la sortie 92 (boulevard de Mortagne), rue Ampère, boulevards de Mortagne et Industriel, rues de Lauzon et Jean-Neveu et bretelle pour A-20 est.

Direction est

La sortie 98 (A-30, Sorel-Tracy, Vaudreuil-Dorion)

Fermeture de la sortie, de mardi 21 h à mercredi 5 h

Détour : demi-tour à la sortie 102 via le chemin du Fer-à-Cheval.

A-30 | DE L'ACIER

Saint-Bruno-de-Montarville

Direction est

Entre la sortie 76 (R-116, Beloeil, boulevard des Promenades, pont Jacques-Cartier) et l'entrée suivante

Fermeture complète, de mardi 21 h 30 à mercredi 5 h

Détour : via la voie de desserte.

ÉCHANGEUR A-20 / A-30

Boucherville

Sur la voie de desserte de l'A-30 est

Entre la sortie pour A-20 ouest et l'entrée suivante

Fermeture de la desserte, de mardi 21 h à mercredi 5 h

Détour : demi-tour dans les bretelles de l'échangeur, bretelle pour A-30 ouest et demi-tour à la sortie 80 (montée Montarville, boulevard De Montarville).

R-134 | BOULEVARD TASCHEREAU

Longueuil

Direction ouest

Entre la sortie pour les rues Saint-Laurent et Saint-Charles et l'entrée suivante

Fermeture complète, de mardi 23 h à mercredi 5 h

Détours : pour le pont Jacques-Cartier, détour via la sortie, place Charles-Le Moyne, rue Saint--Charles ouest, boulevards La Fayette et rue Saint-Laurent ouest. Pour la R-134 ouest : via la sortie, place Charles-Le Moyne, rue Saint-Charles ouest, boulevards La Fayette, Desaulniers et Taschereau ouest.

Fermeture par défaut : l'entrée de la rue Saint-Charles ouest. Détour : via rue Saint-Charles ouest, boulevards La Fayette, Desaulniers et Taschereau ouest.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.ou encore le site de Mobilité Montréal. Vous pouvez également nous suivre sur le compte Twitter @Qc511_Mtl. Pour la sécurité des usagers de la route et de celle des travailleurs, le respect de la signalisation et des limites de vitesse en place est essentiel.

SOURCE Ministère des Transports

Communiqué envoyé le 4 octobre 2022 à 17:34 et diffusé par :