GlobalLogic inaugure deux nouveaux centres d'ingénierie au Mexique





GlobalLogic Inc., une société du groupe Hitachi et chef de file en ingénierie numérique, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de deux nouveaux centres d'ingénierie et de vente au Mexique. Ces centres seront situés à Guadalajara et à Mexico. Cette nouvelle expansion aidera GlobalLogic à répondre à la forte demande pour des solutions numériques, car les entreprises de tous les secteurs et du monde entier continuent de transformer leurs produits et leurs expériences numériques pour mieux engager leurs clients, accéder à de nouvelles sources de revenus et rendre leurs offres plus durables. Ces sites s'ajoutent à la présence existante de GlobalLogic en Amérique latine, qui comprend des centres d'ingénierie et de vente en Argentine et au Chili.

« Nous avons mené une campagne de développement stable pendant des années, en repérant les lacunes du marché et en les associant à des centres de clientèle émergents », a déclaré Vishal Anand, vice-président du groupe et responsable, Amériques, GlobalLogic. « La région Amérique latine est un élément essentiel de cette stratégie de croissance, car nos clients cherchent à offrir des produits et des services différenciés, ainsi que des expériences client riches, en s'appuyant sur les technologies numériques. Notre approche éprouvée de l'expansion géographique marie les capacités d'ingénierie de produits et de transformation numérique de GlobalLogic avec des viviers de talents locaux, augmentant ainsi notre échelle d'ingénierie au profit de nos clients dans le monde entier. »

GlobalLogic se consacre à l'ingénierie numérique : elle allie conception de l'expérience, ingénierie logicielle et ingénierie des données/contenu pour répondre aux besoins de ses clients partout dans le monde. Cette nouvelle implantation géographique permet de faire appel à des talents techniques au Mexique et donne aux clients de GlobalLogic la possibilité de travailler avec un ensemble de compétences élargi et diversifié. En tant que membre de la famille du groupe Hitachi, la présence de GlobalLogic au Mexique viendra également compléter l'importante présence locale d'Hitachi, afin de proposer des solutions conjointes aux clients d'Hitachi dans toute la région d'Amérique latine.

« La numérisation par le biais de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique et des technologies du cloud change radicalement ce qui est possible, et nous sommes en train de vivre une nouvelle phase d'évolution professionnelle », a déclaré Juan Bello, vice-président et responsable de la région Amérique latine, GlobalLogic. « Dans cette optique, GlobalLogic s'efforce de fournir sans relâche un mélange complet de compétences et de capacités d'ingénierie afin de s'assurer que nous sommes prêts à aider tous les clients à atteindre leurs objectifs uniques. Nous sommes fiers de pouvoir désormais le faire grâce au soutien et à l'engagement de la communauté des ingénieurs du Mexique. »

Les nouveaux sites sont entièrement opérationnels et répondent déjà aux besoins de plusieurs clients technologiques mondiaux.

À propos de GlobalLogic

GlobalLogic (www.globallogic.com) est un chef de file de l'ingénierie numérique. Nous aidons des marques à travers le monde à concevoir et à créer des produits, des plateformes et des expériences numériques innovants pour le monde moderne. En intégrant conception stratégique, ingénierie complexe et savoir-faire en matière de données, nous aidons nos clients à imaginer ce qui est possible, et à accélérer leur transition vers les activités numériques de demain. Depuis son siège social situé dans la Silicon Valley, GlobalLogic exploite des studios de conception et des centres d'ingénierie dans le monde entier, faisant ainsi bénéficier de sa vaste expérience ses clients des secteurs suivants : automobile, communications, services financiers, soins de santé et sciences de la vie, fabrication, médias et divertissement, semi-conducteurs et technologies. GlobalLogic est une société du groupe Hitachi opérant sous le nom de Hitachi, Ltd. (TSE : 6501), qui contribue à une société durable offrant une meilleure qualité de vie en stimulant l'innovation par le biais des données et de la technologie en tant que chef de file de l'innovation sociale.

GlobalLogic est une marque de GlobalLogic. Toutes les autres marques et tous les autres noms de produits ou services sont des marques de commerce ou de service de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

