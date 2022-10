ClickHouse Cloud annonce la démocratisation de perspectives et analyses ultra rapides





ClickHouse, Inc. annonce aujourd'hui le lancement de ClickHouse Cloud, une base de données nuagique ultra rapide qui simplifie et accélère les perspectives analyses pour les entreprises numériques modernes. Sans aucune infrastructure à gérer, l'architecture ClickHouse Cloud découple le stockage et le calcul, et se met automatiquement à l'échelle pour s'adapter aux charges de travail. Les utilisateurs n'ont ainsi pas à mettre à l'échelle ni à paramétrer leurs clusters pour atteindre des vitesses de requête ultra rapides.

Historiquement, les solutions d'infrastructure et d'analyse des données sont coûteuses et difficiles à gérer. Les entreprises assument fréquemment les dépenses d'experts et d'équipes dédiées aux infrastructures, pour ne recevoir en retour qu'une performance inacceptable, étant donné que les solutions existantes peinent à se mettre à l'échelle. L'introduction de ClickHouse Cloud, conçu par les créateurs du projet en source libre très apprécié des utilisateurs, démocratise l'analyse des données et des perspectives ultra rapides de niveau entreprise. Les utilisateurs de ClickHouse Cloud peuvent ouvrir une session et lancer un nouveau service en quelques clics, et commencer à analyser leurs propres données en moins de cinq minutes.

Initialement lancé en version bêta sur AWS, et arrivant bientôt sur d'autres fournisseurs de cloud, ClickHouse Cloud est hautement disponible et sécurisé par défaut, permettant ainsi aux utilisateurs de se concentrer sur le développement d'applications critiques, sans devoir se soucier du paramétrage topologique des clusters. Les développeurs peuvent adopter les dernières capacités ClickHouse, sans jamais avoir à se préoccuper de mises à niveau manuelles chronophages. Conçu sur de solides fondamentaux de sécurité et de confidentialité, le service est déjà conforme SOC 2 Type I et RGPD, et en attente de certifications supplémentaires.

ClickHouse Cloud est entièrement en libre-service, avec un modèle tarifaire simple et transparent permettant aux utilisateurs de payer uniquement pour les ressources qu'ils utilisent, sans devoir provisionner leur compte pour des surcharges de travail. Les utilisateurs existants de ClickHouse peuvent migrer sur ClickHouse Cloud en quelques étapes simples, et les nouveaux utilisateurs peuvent démarrer tout aussi aisément. ClickHouse Cloud dispose d'un solide écosystème d'intégration de partenaires pour l'acquisition de données, la visualisation des données, et les différents langages utilisés, accélérant ainsi la productivité des développeurs et des analystes.

"ClickHouse est conçu pour permettre aux utilisateurs d'obtenir des perspectives en temps réel à partir de volumes de données en constante augmentation. L'expérience dont nos utilisateurs en accès libre bénéficient depuis plusieurs années est désormais disponible sous la forme d'un service nuagique simple et facile à utiliser. Quelques minutes à peine sont nécessaires pour démarrer, et le riche écosystème d'intégrations et de partenaires simplifie encore l'acquisition et l'analyse de données. Nous pensons que ce mélange de vitesse ultra élevée et d'échelle incroyablement efficiente procure des avantages cruciaux à nos clients", déclare Aaron Katz, cofondateur et PDG de ClickHouse, Inc.

"Avec ClickHouse Cloud, nos développeurs peuvent passer de la conception à la fourniture d'une nouvelle fonctionnalité analytique en quelques jours, au lieu de quelques semaines, et nos équipes opérationnelles n'ont pas à fournir d'efforts pour paramétrer la performance des clusters, même pour les charges de travail les plus exigeantes", déclare Varun Krishnani, Adevinta. "L'architecture de stockage et calcul découplés et de tarification en fonction de l'utilisation signifie que nous n'avons pas à surdimensionner les infrastructures et nous permet d'avancer encore plus rapidement pour générer de la valeur pour nos utilisateurs, à un coût réduit."

"Nous utilisons ClickHouse Cloud pour surveiller des millions de points de données de performance web en temps réel, pour nous assurer de bénéficier d'une rapidité toujours renforcée", déclare Daunish Aboobaker, VP, ingénierie, Minted. "La plateforme fournit une gestion rapide et fiable des données, tout en s'avérant rentable et intuitive."

ClickHouse Cloud est immédiatement disponible dans une version bêta publique. Rejoignez les centaines d'équipes de développement qui utilisent déjà ClickHouse Cloud via un aperçu privé et des programmes d'accès précoce en vous inscrivant à un essai gratuit sur www.clickhouse.com.

ClickHouse est le système de gestion de base de données le plus rapide et ressourcé au monde axé sur des colonnes analytiques en ligne?. Aujourd'hui proposé en nuage en tant que solution sécurisée, évolutive et sans serveur, ClickHouse Cloud permet à chacun de tirer facilement parti d'un traitement analytique en temps réel et efficient?. Plus d'informations sur clickhouse.com.

