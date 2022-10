Octobre : Mois des bibliothèques au Canada





MONTRÉAL, le 4 oct. 2022 /CNW Telbec/ - En ce mois d'octobre, Mois des bibliothèques canadiennes, le SCFP-Québec tient à souligner la contribution de ses travailleurs et travailleuses des bibliothèques.

Les bibliothèques d'aujourd'hui favorisent l'alphabétisation, une compétence essentielle pour accéder au marché du travail. De plus, elles aident à briser le cycle de la pauvreté et de l'isolement en offrant, notamment, un accès gratuit à Internet pour les personnes plus démunies.

Qu'ils et elles soient bibliothécaires, technicien(ne)s en documentation ou commis, ces personnes effectuent un travail important, mais peu connu du grand public. D'ailleurs, c'est pour cette raison que le comité pour les travailleurs et travailleuses des bibliothèques du SCFP-Québec a lancé, il y quelques mois, une vidéo faisant la promotion de ses membres qui évoluent dans les bibliothèques municipales, collégiales, universitaires et dans les centres de services scolaires.

De nos jours, les bibliothèques sont menacées de compressions budgétaires et d'automatisation. De plus, on y retrouve de plus en plus d'employé(e)s à statut précaire.

Pour accéder à la vidéo du comité pour les travailleurs et travailleuses des bibliothèques du SCFP-Québec, CLIQUEZ ICI.

Comptant plus de 125 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit plus de 35 000 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

