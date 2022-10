Cambrex annonce des expansions de stockage de stabilité en Irlande et en Belgique





EAST RUTHERFORD, New Jersey, 4 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Cambrex a annoncé aujourd'hui l'expansion de son activité de stockage de stabilité, Q1 Scientific, qui offre des services de stockage de stabilité à contrôle environnemental aux industries pharmaceutique, médicale et des sciences de la vie. Q1 Scientific ouvrira une nouvelle installation cGMP de 1 860 mètres carrés en Belgique et ajoutera 930 mètres carrés à son installation actuelle à Waterford, en Irlande. Les expansions seront achevées au premier semestre de 2023.

La nouvelle installation de stockage de pointe de Q1 Scientific, surveillée et à température contrôlée, sera située en Belgique dans la région de Liège. Facilement accessible, elle sera à environ 80 kilomètres de Bruxelles. L'installation fournira 35 000 espaces d'entreposage à température contrôlée pour toutes les zones climatiques clés de l'ICH, ce qui appuiera les essais de stabilité à long terme, intermédiaires et accélérés, y compris de 2 à 8 °C, à 25 °C/60 % d'humidité relative et à 40 °C/75 % d'humidité relative.

Tom Loewald, PDG de Cambrex, déclare : « Nous sommes ravis d'étendre l'activité scientifique du premier trimestre en Belgique, où nous serons en mesure de servir les sociétés pharmaceutiques en Allemagne, en France et aux Pays-Bas. Parallèlement, nous continuerons d'agrandir nos installations de Waterford pour répondre à la demande sur le marché irlandais. »

L'installation de Waterford de Q1 Scientific a doublé de taille au cours des deux dernières années et continue de croître avec cette nouvelle expansion de 930 mètres carrés.

« Avec l'expertise et l'envergure scientifiques de Cambrex, nous sommes en mesure d'accélérer nos plans de croissance et de lancer un deuxième site en 2023 », a ajouté Stephen Delaney, directeur général de Q1 Scientific. « L'exploitation de deux sites sera un grand avantage pour nos clients européens, qui peuvent désormais s'attendre à des délais encore plus courts pour le retour des échantillons. Entre-temps, nous serons également en mesure d'offrir de meilleures options de transport à température contrôlée en Europe continentale. »

Cambrex poursuit l'expansion de ses capacités dans l'ensemble de son réseau nord-américain et européen afin de répondre à la demande croissante de services externalisés de développement et de fabrication de médicaments.

À propos de Cambrex

Cambrex est un leader mondial dans la fabrication et le développement sous contrat (CDMO) qui fournit des substances médicamenteuses, des produits pharmaceutiques et des services analytiques tout au long du cycle de vie des médicaments. Avec plus de 40 ans d'expérience et une équipe grandissante de plus de 2 300 experts au service de clients internationaux à partir de sites en Amérique du Nord et en Europe, Cambrex est un partenaire de confiance pour le développement et la fabrication de principes pharmaceutiques actifs (API) et de formes posologiques sur les marchés de marque et génériques.

Cambrex offre une gamme de technologies et de capacités spécialisées en matière de substances médicamenteuses, telles que la biocatalyse, l'écoulement continu, les substances contrôlées, la science de l'état solide, la caractérisation des matériaux, la conservation stable et les principes actifs très puissants. De plus, Cambrex peut prendre en charge les formes posologiques conventionnelles, y compris les formes orales solides, semi-solides et liquides, et possède l'expertise nécessaire pour fabriquer des formes posologiques spécialisées, telles que les comprimés à libération modifiée et à dose fixe, les comprimés pédiatriques, les comprimés à deux couches, les stick-packs, les produits topiques, les substances contrôlées, et les onguents stériles et non stériles.

À propos de Q1 Scientific, une entreprise de Cambrex

Q1 Scientific a été fondée en 2013 par Louise Grubb à Waterford, en Irlande, et offre des services de stockage de stabilité en environnement contrôlé aux industries pharmaceutique, des dispositifs médicaux et des sciences de la vie dans son installation cGMP de 1 860 mètres carrés. Première entreprise du secteur à s'établir en Irlande, Q1 Scientific révolutionne la façon dont les sociétés pharmaceutiques stockent leurs produits, et permet d'accélérer l'arrivée des nouveaux médicaments sur le marché tout en épargnant aux entreprises les frais de construction et de surveillance de leurs propres chambres de stockage. En juin 2022, Q1 Scientific a été acquise par la société américaine Cambrex.

