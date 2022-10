Invitation aux médias - Le Québec a besoin de plus d'immigrants: Nous avons un nombre record de 12 000 emplois à combler





MONTRÉAL, le 4 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Plus de 84% des employeurs du plus gros salon de l'emploi et de la formation continue au Québec, pensent que le prochain gouvernement du Québec devrait accueillir davantage de nouveaux immigrants afin d'apporter une solution à la pénurie de main-d'oeuvre. Les 275 exposants présents au plus gros salon de l'emploi et de la formation continue, qui aura lieu les 5 et 6 octobre prochains au Palais des congrès de Montréal, se sont exprimés à travers un sondage. Leur position est claire, ils pensent que la véritable solution à la pénurie de main-d'oeuvre passe par l'accueil des immigrants en grand nombre.

C'est dans une approche de journalisme terrain que les représentants des médias sont invités à venir discuter des différents enjeux liés à l'emploi avec les professionnels des ressources humaines et des chercheurs d'emploi qui seront présents au plus gros salon de l'emploi et de la formation continue, organisé par L'Événement Carrières, qui aura lieu les 5 et 6 octobre 2022 au Palais des congrès de Montréal. Un nombre record de 12 000 emplois seront à combler en deux jours.

Où :

Palais des congrès de Montréal.

Salle 220CDE, 200 avenue Viger Ouest Montréal (Québec) H2Z 1H5

Métro Place-d'Armes (ligne orange)

Quand :

Le mercredi 5 octobre 2022 à 11 h 45

11 h 45 à 12 h : Occasion photo (Photo Ops) - Les chercheurs d'emploi seront présents en fil d'attente à l'entrée avant l'ouverture du salon.

12 h à 19 h : Possibilités d'entrevues :

Éric Boutié, fondateur et président de L'Événement Carrières ;

Spécialistes des ressources humaines des entreprises présentes ;

Chercheurs d'emploi ;

Nombre record de 12 000 emplois à combler

«Nos exposants auront au moins 12 000 emplois à combler en deux jours. C'est énorme! Il s'agit d'un nombre record qui ne cesse de croître depuis le début de l'année 2018 de ce que nous qualifions maintenant de pénurie de main-d'oeuvre chronique et historique au Québec » a tenu à souligner monsieur Éric Boutié, fondateur et président de L'Événement Carrières.

La crise sanitaire continue de faire des répercussions

Le système de santé québécois demeure toujours à la recherche de personnel. Les CISSS des régions des Laurentides, Lanaudière, CISSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal et Laval à eux seuls chercheront à combler plus de 1800 emplois.

La fonction publique du Québec aura une présence marquée désirant combler le vide laissé par le départ à la retraite de plusieurs fonctionnaires durant la pandémie. Ainsi, les ministères des Transports, de la Sécurité publique, de l'immigration, de la Francisation et de l'Intégration, de la Cybersécurité et du Numérique seront présents.

Les employeurs des régions du Québec et du Nouveau-Brunswick tenteront la grande séduction auprès des chercheurs d'emploi. Place aux jeunes en région (Montérégie, Mauricie, Centre-du-Québec, Outaouais), Vision Attractivité, Vivre en Gaspésie, Choisir La Tuque, Saint-Hyacinthe Technopole sont au nombre des exposants qui présenteront leurs atouts.

Des succursales au siège social, en passant par l'entrepôt, les détaillants recrutent!

C'est avec ce slogan principal que le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD) s'affichera dans un pavillon accueillant plus de 30 exposants qui mettront en valeur les différentes opportunités d'emplois et de carrières dans le commerce de détail au Québec.

La pandémie a eu un dur impact sur les fermetures des détaillants. Ces derniers cherchent maintenant à retrouver les employés qui pourront les aider dans leurs activités.

De nombreux exposants proposeront des emplois dans tout le Québec tels que :

AAA Canada, Air Inuit, ALAC, Amazon, Auberge du Lac Taureau, Banque Nationale, BMR, Bombardier, BusBusBus, Cambrex, Cantons-de-L'Est / Estrie, Centre de services scolaire de Montréal, Centre des femmes de Montréal, CGI, Choisir la Tuque, CHUM, CISSS Lanaudière, Collège Ahuntsic, Collège Lionel-Groulx, Conseil Cri de la santé des services sociaux de la Baie-James, Deloitte, Desjardins, Emplois en Régions, Englobe, Enterprise Holdings, Équipements Brossard, FedEx, Giro, Groupe Conseil Saint-Denis, Groupe Santé Sedna, HEC Montréal, Home Depot, Hutchinson Aéronautique & Industrie, Institut Cardiologie de Montréal, Intégration Jeunesse du Québec, La Cordée, La Passerelle, Lassonde, Lauak Canada, Ministère de la Sécurité publique, Perspective Nunavik, Place aux jeunes en région, Polytechnique Montréal, Reitmans (Canada) Limitée, Rematech Division Bremo, Renaud-Bray, Revenu Québec, Saint-Hyacinthe Technopole, Scierie St-Michel Inc, Services Québec, Sigma-RH Solutions, Soucy, Université de Montréal, Université TÉLUQ, Vet et Nous, Ville de Montréal, Vivre en Gaspésie, Y des femmes de Montréal et bien d'autres!

