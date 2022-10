Valsoft décroche la certification Great Place to Work(R)





MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / le 4 octobre 2022 / Valsoft Corporation inc. (« Valsoft »), société montréalaise spécialisée dans l'acquisition et le développement de firmes logicielles verticalement intégrées, est heureuse d'annoncer l'obtention de la certification Great Place to WorkMD, à l'issue d'une analyse minutieuse et indépendante menée par Great Place to Work InstituteMD Canada.

Cette certification se fonde directement sur les commentaires livrés par nos employés dans le cadre d'un vaste sondage anonyme concernant leur expérience en milieu de travail.

Valsoft s'est notamment distinguée grâce à des scores de 85 % pour sa crédibilité, de 88 % pour la fierté de son personnel au travail, et de 92 % pour son esprit de camaraderie. Elle recueille ainsi un score de confiance global de 88 %, selon le Trust Model établi par Great Place to WorkMD. Ce modèle définit une entreprise où il fait bon travailler en ces termes : « [C'est un lieu] où les membres du personnel font confiance à leur employeur, où ils sont fiers du travail qu'ils accomplissent et où ils apprécient leurs collègues. »

« Chez Valsoft, nous sommes convaincus que notre personnel est notre plus grand atout. Je tiens d'ailleurs à remercier chaleureusement tous nos employés pour leur travail et pour leur engagement, affirme Mounir Hilal, président et chef de l'exploitation. Nous nous efforçons de recruter les femmes et les hommes les plus compétents et les plus brillants, tout en créant un environnement inclusif, riche en occasions et en réussites. Les résultats de ce sondage montrent que nous sommes sur la bonne voie, et nous comptons poursuivre nos efforts afin que Valsoft demeure une entreprise où il est agréable de travailler. »

Nancy Fonseca, vice-présidente principale de Great Place to WorkMDCanada, estime qu'on reconnaît un endroit où il fait bon travailler à la confiance que les employés accordent à leurs dirigeants, à la fierté qu'ils éprouvent pour leur travail et à la qualité des relations qu'ils entretiennent avec leurs collègues. Elle explique : « Nos données montrent que les lieux de travail exceptionnels enregistrent de meilleurs résultats financiers, un roulement de leur personnel moins élevé et une plus grande satisfaction de leur clientèle que la concurrence. En outre, les environnements de travail fondés sur la confiance s'avèrent propices à l'innovation, à l'agilité, à la résilience et à l'efficacité. »

À propos de Valsoft Corporation

Valsoft Corporation acquiert et assure le développement de firmes logicielles verticalement intégrées qui proposent aux clients les meilleures solutions de leur catégorie dans leur segment ou marché respectif. L'un des principes clés de la philosophie de Valsoft est d'investir dans des entreprises bien établies et de favoriser un environnement entrepreneurial qui leur tient lieu de tremplin pour ainsi en faire des leaders dans leur domaine. Contrairement aux sociétés de capital-investissement et de capital-risque, Valsoft n'a pas d'horizon d'investissement prédéfini et cherche à acheter, à conserver et à créer de la valeur grâce à des partenariats à long terme avec la direction en place et les clients.

À propos de Great Place to WorkMD

Great Place to WorkMD est l'autorité mondiale en matière de culture d'entreprise axée sur la confiance et le rendement. Forte de ses outils d'évaluation exclusifs, de ses activités de conseil et de ses programmes de certification, Great Place to WorkMD distingue les meilleurs lieux de travail au Canada dans le cadre de divers palmarès nationaux, dont ceux publiés par The Globe & Mail (Canada) et par le magazine Fortune (États-Unis). Great Place to WorkMD offre les normes, le cadre et l'expertise nécessaires en vue de bâtir, conserver et promouvoir une culture d'entreprise exceptionnelle. Suivez Great Place to WorkMD en ligne sur https://www.greatplacetowork.ca/fr/ ou sur Twitter : @GPTW_Canada.

Pour plus de plus amples renseignements, consultez https://www.greatplacetowork.ca/fr/

Personne-ressource pour les médias :

Joey Strizzi

Directeur des communications et des relations publiques

Valsoft Corporation

[email protected]

Cellulaire : 514 258-0256

https://www.valsoftcorp.com/fr/

LA SOURCE: Valsoft Corp.

View source version on accesswire.com:Communiqué envoyé le 4 octobre 2022 à 13:15 et diffusé par :