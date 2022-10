FlexTrade intègre les données de Glimpse Markets pour optimiser la détermination des prix dans les opérations sur titres à revenu fixe





FlexTrade Systems (@FlexTrade), leader mondial dans le domaine des systèmes d'exécution multi-actifs et de gestion des ordres, et Glimpse Markets, une plateforme de partage de données buy-side sur les marchés obligataires, annoncent l'intégration complète des données commerciales de Glimpse au sein de FlexFI, la solution EMS à revenu fixe de FlexTrade.

Glimpse Markets est un réseau de partage de données axé buy-side qui assure aux contributeurs l'accès à des données post-négociation non filtrées relatives à l'exécution des obligations. Le réseau dévoile des informations commerciales jusqu'alors inaccessibles, améliorant ainsi la manière dont les traders et les gestionnaires de portefeuille identifient les liquidités, fixent le prix des obligations et garantissent la meilleure exécution.

Grâce à cette double intégration, les négociants en titres à revenu fixe ont la possibilité de recueillir et de traiter en toute transparence de vastes volumes de données commerciales brutes agrégées de Glimpse et de les intégrer au Bond Widget de FlexFI. À l'aide des outils de visualisation sophistiqués de FlexFI, les données sont affichées et analysées dans un format intuitif. Des fonctions de tri dynamique sont en outre disponibles pour rechercher et analyser rapidement diverses obligations dans l'ensemble des données fournies par Glimpse. Combinées à d'autres sources de données de marché et de liquidité, la solution permet d'améliorer la détermination des prix et de disposer d'une vue consolidée du marché pour les opérations de titres à revenu fixe.

Par ailleurs, les API robustes et flexibles de FlexFI offrent aux équipes chargées des titres à revenu fixe la possibilité de reverser leurs données au sein du réseau de Glimpse, en téléchargeant leurs fichiers de clôture dans différents formats, minimisant ainsi les efforts et les dépenses opérationnelles.

Paul O'Brien, fondateur et directeur général de Glimpse Markets, déclare: "L'intégration aux principaux fournisseurs EMS constitue une priorité absolue pour Glimpse, afin de garantir que la vaste gamme de données que nous proposons soit intégrée aux flux de travail de négociation de titres à revenu fixe de nos clients, le plus harmonieusement possible. Les moyens originaux et novateurs mis en oeuvre par les fournisseurs EMS, tels que FlexTrade, nous permettent de franchir un nouveau palier et de dégager des informations exclusives à partir de l'ensemble des données de Glimpse, ce qui en définitive profitera à l'investisseur final."

Andy Mahoney, directeur général, EMEA chez FlexTrade, souligne: "En intégrant la gamme de données innovantes de Glimpse au sein de notre EMS à revenu fixe, FlexFI, nous sommes en mesure de transformer la manière dont les analyses sont exploitées. Dans un premier temps, les données brutes et leur affichage dans un format visuellement riche permettent de fournir des informations exploitables pour optimiser la découverte des prix. À terme, cette intégration ouvre également la voie à de multiples possibilités d'exploitation des données de négociation par les opérateurs sur titres à revenu fixe. Les traders pourraient, par exemple, exploiter les données de Glimpse pour élaborer des stratégies d'automatisation des flux de travail basées sur l'IA à l'avenir."

À propos de FlexTrade Systems:

FlexTrade Systems est un leader mondial dans le domaine des systèmes de gestion d'exécution multi-actifs et de gestion des ordres à haute performance concernant les actions, les titres à revenu fixe, les devises, les contrats à terme et les options. Pionnier dans ce domaine, FlexTrade est reconnu à l'international pour avoir lancé FlexTRADER®, le premier système de gestion d'exécution au monde, sans courtier confidentiel, qui permet aux clients de contrôler et de personnaliser entièrement leurs flux d'exécution grâce à une capacité complète de recherche ou d'accès aux liquidités, tout en préservant la confidentialité de leurs stratégies de négociation.

À propos de Glimpse

Glimpse est un réseau de partage de données buy-side initialement axé sur le marché des obligations ainsi que sur les marchés émergents. Les clients adhérents transmettent des sous-ensembles définis de leurs données de négociation à Glimpse, qui les agrège, les anonymise et les redistribue à tous les membres du réseau. La solution de Glimpse repose sur le principe du "Give to Get", selon lequel les clients doivent fournir leurs données de négociation pour bénéficier des données agrégées et anonymisées de tous les autres membres. La participation est gratuite et tous les clients peuvent valoriser les données qu'ils fournissent via un accord de partage des bénéfices au prorata. L'initiative est pilotée et définie par son comité consultatif buy-side.

