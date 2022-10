Eaton reçoit le prix PACEpilot 2022 d'Automotive News





L'entreprise de gestion intelligente de l'énergie Eaton a annoncé aujourd'hui que sa technologie de protection de circuit Breaktor® a reçu le prix PACEpilot Innovation to Watch 2022 d'Automotive News lors de la cérémonie de remise des prix du 19 septembre. Cette reconnaissance vient saluer des innovations après les phases pilotes et avant commercialisation dans les secteurs de l'automobile et de la mobilité du futur.

Produit de l'activité eMobility d'Eaton, la technologie Breaktor est une nouvelle solution de protection de circuit avancée pour les véhicules électriques à batterie (VEB) qui combine les fonctions de fusibles, de pyrocommutateurs et de contacteurs dans un dispositif coordonné unique. Alors que les niveaux de puissance des véhicules électriques augmentent, la solution de protection de circuit Breaktor relève le défi croissant de la coordination entre les fusibles et les contacteurs, tout en offrant une protection rapide, sûre et fiable pour les systèmes d'onduleur et de batterie de grande puissance. La technologie Breaktor d'Eaton a été choisie par plusieurs constructeurs automobiles de premier plan à travers le monde, avec un démarrage de la production en 2024.

« Breaktor est une technologie de protection de circuit révolutionnaire qui améliore la sécurité des systèmes dans les véhicules électriques. La reconnaissance par le programme PACEpilot témoigne de l'innovation et de la pertinence des technologies commercialisées par Eaton pour fournir des solutions de gestion et de protection d'alimentation pour les VEB », a déclaré Scott Adams, président de la division eMobility d'Eaton. « Les prix PACE et PACEpilot sont les plus importants prix pour des produits de fournisseurs dans le secteur automobile. Je suis extrêmement fier de l'équipe et de son dévouement ayant conduit au développement de notre technologie Breaktor innovante qui a reçu cette distinction. »

Les prix du troisième programme annuel PACEpilot ont été décernés par Automotive News. La compétition était ouverte aux fournisseurs et aux startups ayant inventé des produits, des systèmes ou processus logiciels/informatiques ou des incubateurs d'idées qui ont la capacité de transformer l'industrie automobile. Le programme PACEpilot d'Automotive News ouvre la voie à la distinction d'innovateurs émergents mondiaux.

L'activité eMobility d'Eaton a reçu le prix PACEpilot d'Automotive News après un examen approfondi effectué par un jury indépendant, une demande écrite complète et une séance de pitch virtuelle.

Eaton est une entreprise de gestion intelligente de l'énergie se consacrant à l'amélioration de la qualité de vie et à la protection de l'environnement des personnes, où qu'elles soient. Eaton est guidée par son engagement à mener correctement ses affaires, à opérer de manière durable et à aider ses clients à gérer l'énergie ? aujourd'hui et à long terme. En capitalisant sur les tendances mondiales de croissance de l'électrification et de la numérisation, Eaton accélère la transition de la planète vers les énergies renouvelables, aide à relever les défis les plus urgents en matière de gestion de l'énergie dans le monde et fait ce qu'il y a de mieux pour ses partenaires et l'ensemble de la société.

Fondée en 1911, Eaton est cotée au NYSE depuis près d'un siècle. La société a publié un chiffre d'affaires de 19,6 milliards de dollars en 2021 et sert ses clients dans plus de 170 pays. Pour plus d'informations, visitez www.eaton.com. Suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

