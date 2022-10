Déclaration du ministre Hussen à l'occasion de Yom Kippour, le jour du Grand Pardon





OTTAWA, ON, le 4 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Ce soir, au coucher du soleil, les communautés juives au Canada et ailleurs dans le monde observeront Yom Kippour, la fête la plus sacrée du calendrier hébraïque qui clôture 10 jours de pénitence.

Aussi connu comme le jour du Grand Pardon, Yom Kippour est un moment sacré au cours duquel les membres de la communauté juive se réunissent en famille et entre amis pour jeûner, prier et se repentir. Yom Kippour est aussi l'occasion de se livrer à une réflexion et d'accueillir le renouveau qui accompagne la nouvelle année.

Les Canadiennes et les Canadiens juifs ont grandement contribué à façonner le pays tel qu'il est aujourd'hui, et je n'ai nul doute que leur apport se poursuivra au cours de la prochaine année et des prochaines générations.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, j'offre mes meilleurs voeux à toutes les personnes qui observent Yom Kippour. G'mar Chatima Tova!

