Datalec Precision Installations (DPI) fête son 10e anniversaire





Datalec Precision Installations (DPI), un prestataire de services de conception, de fourniture, de construction et de support de centres de données de classe mondiale offrant des solutions de bout en bout transparentes, intégrées et unifiées aux opérateurs de centres de donnée, fête aujourd'hui son 10e anniversaire.

Fondée en 2012, Datalec est désormais une entreprise dynamique qui offre des services de conception, de fourniture, d'installation, de mise en service ainsi que des services gérés de haute qualité et économiques à l'industrie exigeante des centres de données. En plus de fêter une décennie de succès continus, l'entreprise a atteint un effectif de 160 employés en septembre 2022.

Reconnue par l'ensemble de l'industrie pour sa « volonté d'aller toujours plus loin », l'entreprise, fondée par Danny Keeper, attribue cette réussite à son attention sans pareille portée aux moindres détails et à l'application de normes rigoureuses garantissant que les clients reçoivent un service de qualité exemplaire, dès la première fois et à chaque fois, comme en témoigne son récent prix DSC, reçu pour le Projet de consolidation/mise à niveau de centre de données de l'année. Dès les débuts de Datalec, Danny a entamé une collaboration avec Stuart Richmond. Son expérience considérable dans les domaines de l'ingénierie et de la conception ont permis de bâtir une entreprise capable de saisir de nouvelles opportunités. Aujourd'hui, Danny et Stuart agissent en tant que partenaires égaux au sein d'une entreprise spécialisée en plein essor.

Ce succès continu illustre également les efforts conjugués des employés exemplaires de Datalec, qui offrent, dès le début, un service exclusif, haut de gamme et professionnel à tous les clients. Aujourd'hui, une décennie plus tard, sa politique de recrutement et de reconnaissance garantit que chaque personne rejoignant l'équipe en pleine croissance s'engage à être la meilleure de sa catégorie.

« Ce mois-ci, nous célébrons le 10e anniversaire de l'entreprise, et je me réjouis d'appartenir à un véritable modèle de réussite pour l'industrie. Nous avons accompli beaucoup de choses », commente Lee Eiffert, COO chez Datalec. « Grâce à notre service ?Un appel, une équipe', DPI peut continuer à croître et fournir à ses clients des résultats transparents, intégrés et de bout en bout. Datalec envisage une croissance significative, grâce au développement de son portefeuille de produits dans plusieurs régions du monde au cours du prochain exercice et au-delà », poursuit Lee.

Datalec se démarque de ses concurrents en offrant un service de livraison de projet unique à chaque client. Sa volonté de perfection permanente l'amène à constamment chercher des façons d'améliorer ses services et son panel de produits. L'exemple le plus récent est l'expansion de son portefeuille de services gérés pour inclure des services de nettoyage technique spécialisés au Royaume-Uni et en Europe.

Pour de plus amples renseignements sur Datalec Precision Installations (DPI), veuillez vous rendre sur https://datalecltd.com.

