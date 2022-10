Viterra finalise l'acquisition de Gavilon





ROTTERDAM, Pays-Bas, 4 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Viterra Limited, par l'intermédiaire d'une filiale en propriété exclusive, a le plaisir d'annoncer que, à compter d'aujourd'hui, elle a finalisé sa convention d'achat d'actions en vue d'acquérir les activités liées aux céréales et aux ingrédients de Gavilon Agriculture Investment, Inc. (Gavilon), une filiale en propriété exclusive de Marubeni America Corporation.

Le prix d'achat au titre de cette acquisition est de 1,125 milliard de dollars US, plus le fonds de roulement, et est soumis à certains ajustements du prix.

Gavilon, dont le siège social est situé à Omaha, dans le Nebraska, assure l'origine, le stockage et la distribution de céréales, d'oléagineux, ainsi que d'ingrédients pour l'alimentation animale et humaine, sur les marchés nationaux et internationaux. Les actifs de Gavilon sont situés dans les principales zones de croissance des États-Unis, avec un accès aux principaux chemins de fer, rivières et ports.

« L'entreprise de Gavilon possède tous les attributs clés qui soutiennent notre plan stratégique à long terme et nous permet de procurer une valeur supplémentaire à nos clients à l'origine et à destination », a déclaré David Mattiske, PDG de Viterra Limited. « Cette acquisition renforce davantage notre réseau mondial en nous procurant une présence matérielle dans chaque grande région exportatrice et fait de nous l'une des plus grandes activités d'approvisionnement de notre secteur. »

M. Mattiske a ajouté : « Je suis très heureux d'accueillir les employés de Gavilon au sein de l'équipe de Viterra. Je souhaite une intégration en douceur à mesure que nous travaillons ensemble pour générer d'autres opportunités pour nos employés et nos clients, tout en créant une valeur ajoutée pour nos actionnaires et nos investisseurs. »

Avec effet immédiat, Viterra intégrera Gavilon dans son réseau mondial et, au début de 2023, mettra en oeuvre la marque Viterra dans l'ensemble de l'entreprise.

À propos de Viterra

Chez Viterra, nous croyons au pouvoir de la connexion. Notre réseau agricole entièrement intégré, leader mondial, relie les producteurs aux consommateurs avec des produits agricoles durables, traçables et de qualité contrôlée. Avec plus de 18 000 employés talentueux opérant dans 37 pays, notre réseau stratégique d'actifs de stockage, de traitement et de transport agricoles nous permet de proposer des solutions innovantes et d'ouvrir des voies à nos clients, créant ainsi des partenariats fructueux et durables. Ensemble, nous sommes plus forts et nous réalisons davantage.

AVIS IMPORTANT CONCERNANT LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ, Y COMPRIS LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS.

Le présent communiqué contient, ou incorpore par référence, des déclarations qui sont, ou peuvent être considérées comme étant, des « déclarations prospectives » qui sont de nature prospective. Les déclarations prospectives ne sont pas fondées sur des faits historiques, mais plutôt sur des prédictions, des attentes, des croyances, des opinions, des plans, des objectifs, des buts, des engagements, des intentions et des projections actuels concernant des événements futurs, des résultats d'exploitation, des perspectives, la situation financière et des discussions sur la stratégie. Les déclarations prospectives peuvent être faites par écrit, mais aussi verbalement.

De par leur nature, les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes connus et inconnus, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Viterra ou de ses filiales. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures et peuvent, et c'est souvent le cas, différer matériellement des résultats réels.

Ni Viterra ni ses filiales, ni aucune de leurs sociétés associées, administrateurs, dirigeants, employés ou conseillers ne représentent, garantissent ou assurent que les actions, les événements ou les résultats exprimés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif du présent communiqué seront effectifs. Vous ne devez pas vous fier à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué ou à la date de la déclaration en question (selon le cas).

Aucun élément du présent communiqué ne peut, dans quelque juridiction que ce soit, constituer ou faire partie d'une offre ou d'une invitation à vendre ou à émettre, ou d'une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de titres ou d'instruments financiers, ni constituer une recommandation ou un conseil concernant des titres ou d'autres instruments financiers ou toute autre considération.

