REGENT et TotalEnergies entrent en partenariat pour explorer l'utilisation d'un planeur marin électrique pour le trajet maritime vers des plateformes énergétiques offshore





REGENT, le pionnier du déplacement maritime durable à haute vitesse avec son planeur marin électrique, et TotalEnergies, une société française multi-énergies d'envergure mondiale qui produit et commercialise des énergies, et un des sept géants énergétiques mondiaux, annoncent aujourd'hui le lancement d'un partenariat stratégique pour explorer l'utilisation du planeur marin tout électrique de REGENT pour le déplacement en mer vers des plateformes éoliennes et pétrolières offshore. La collaboration portera sur un échange approfondi d'informations, un développement actif des exigences, et la validation des cas d'utilisation.

"Une des questions clés du 21e siècle est de savoir comment nous relèverons les défis énergétiques. Relier notre planeur maritime tout électrique, premier de sa catégorie, à une société aussi fortement engagée dans l'exploration de l'avenir énergétique comme TotalEnergies constitue un partenariat aussi prometteur que naturel", déclare Billy Thalheimer, PDG de REGENT. "Le planeur marin de REGENT promet de permettre un déplacement en mer plus rapide, plus rentable et durable. En collaborant avec des chefs de file sectoriels comme TotalEnergies, nous faisons avancer la transition mondiale vers les transports propres."

Les partenaires identifieront des sites offshores et piloteront le planeur marin de REGENT jusqu'à une plateforme sélectionnée. Une fois le projet pilote terminé, REGENT et TotalEnergies exploreront de nouveaux axes et conduiront des planeurs supplémentaires afin de stimuler des opportunités de coopération à long terme.

"Nous sommes ravis de travailler avec REGENT pour explorer de nouvelles opportunités pour le développement de technologies de planeur tout électrique visant à rendre le transport maritime plus vert et plus efficient", déclare Ludovic Macé, responsable de la logistique et du soutien aux opérations. "Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie de TotalEnergies de devenir un acteur incontournable de la mobilité électrique, et s'aligne sur nos objectifs stratégiques de réduire notre empreinte carbone et d'optimiser la sécurité et l'efficience opérationnelle."

À propos de REGENT

REGENT est à l'avant-garde de la mobilité maritime durable. REGENT construit des planeurs marins, une nouvelle catégorie de véhicules électriques qui se déplacent au-dessus de l'eau afin de réduire considérablement les délais et les coûts pour déplacer des personnes et des marchandises entre des villes côtières. Les planeurs marins pourront couvrir des distances de 290 kilomètres, à une vitesse de pointe de 290 km/h, avec les technologies de batterie actuelles, et jusqu'à 800 kilomètres avec les batteries de prochaine génération, via les infrastructures actuelles des quais. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur regentcraft.com et suivez-nous sur LinkedIn, Twitter, et Instagram.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d'énergies: pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, énergies renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au coeur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

