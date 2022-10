Avis aux Médias - La gouverneure générale sera la conférencière de la 19e conférence annuelle LaFontaine-Baldwin





OTTAWA, ON, le 4 oct. 2022 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, sera la conférencière de la 19e conférence annuelle LaFontaine-Baldwin, qui se tiendra à Calgary le 6 octobre 2022. L'allocution de Son Excellence aura pour thème « La réconciliation et l'évolution du Canada » et sera suivie d'une séance de questions et réponses encadrée par un animateur.

Date : le 6 octobre 2022

Heure : 20 h 15 HAR

Lieu : Salle de concert Jack Singer, Calgary, Alberta

Notes à l'intention des médias :

La cérémonie d'ouverture officielle est ouverte aux médias. Pour plus d'informations sur les formalités d'inscription, veuillez communiquer avec [email protected] .

À propos de la conférence LaFontaine - Baldwin

La conférence LaFontaine-Baldwin est organisée chaque année par l' Institut pour la citoyenneté canadienne (ICC) , la principale organisation consacrée à la citoyenneté au Canada et la principale tribune mondiale pour les questions de citoyenneté et d'inclusion.

L'ICC est un organisme sans but lucratif national cofondé par la très honorable Adrienne Clarkson et John Ralston Saul. L'ICC cherche à encourager l'inclusion au sein de la population canadienne, à créer des occasions de rapprochement et à favoriser la participation citoyenne. Depuis 2005, l'ICC a soutenu plus de 450?000 nouveaux citoyens canadiens par le biais de programmes qui favorisent le sentiment d'appartenance et l'édification d'un Canada plus inclusif.

