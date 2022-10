Le CQSEPE offre son entière collaboration au gouvernement élu





QUÉBEC, le 4 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) (www.cqsepe.ca) félicite la Coalition Avenir Québec, son chef ainsi que l'ensemble des députés des différents partis pour leur élection et manifeste son souhait à continuer de travailler en collaboration avec le gouvernement élu au lendemain de l'élection provinciale.

Fort d'une expertise de près de 20 ans dans le réseau des services éducatifs à la petite enfance, le CQSEPE reconnaît que les défis et les enjeux actuels sont nombreux et notre organisation veut s'assurer que les discussions avec les instances ministérielles se poursuivent de façon constructive. Nous avons la ferme conviction que c'est la convergence de nos efforts qui nous permettra de continuer de faire grandir et rayonner le réseau des services de garde éducatifs à la petite enfance.

« Différents dossiers préoccupent nos membres, notamment celui de la pénurie grandissante de la main-d'oeuvre, du développement de places autant dans les installations qu'en milieu familial, des conditions salariales du personnel d'encadrement, etc. », affirme madame Francine Lessard, présidente-directrice générale du CQSEPE.

Une demande de rencontre avec le ou la nouvelle ministre de la Famille sera déposée dès l'annonce de la composition du conseil des ministres et nous espérons avoir l'occasion d'amorcer les travaux rapidement.

À propos du CQSEPE

La mission du Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) est de représenter les intérêts collectifs de ses membres, soit les centres de la petite enfance (CPE) et les bureaux coordonnateurs (BC), ainsi que promouvoir et soutenir l'amélioration continue de la qualité des services éducatifs. Pour réaliser sa mission, le CQSEPE assure la communication, la consultation, la formation et l'information de manière constante et transparente avec ses membres actifs.

