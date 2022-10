SmartStream Air remporte le Red Dot Award, récompensant l'excellence du design de son application financière





SmartStream, le fournisseur de solutions financières pour la gestion du cycle de vie des transactions (TLM®), a remporté un Red Dot Design Award, le symbole international le plus prestigieux en termes de qualité du design, pour sa solution SmartStream Air - l'application d'IA nuagique pour le rapprochement financier. La catégorie « Conception d'applications financières » est une des 76 catégories créées pour récompenser l'impact d'une conception de qualité sur l'utilisabilité d'une solution de services financiers. Le concours a vu plus de 20 000 candidatures déposées à l'échelle mondiale, et SmartStream Air a été le grand gagnant du prix 2022.

Le Red Dot Design Award est l'un des plus grands concours de design au monde et s'est imposé au niveau international comme la distinction la plus prisée en matière de design d'exception. Il récompense les meilleures marques et projets créatifs de l'année. Parmi les lauréats précédents figurent des entreprises telles qu'Apple, IBM, Samsung, ING, et BMW, parmi d'autres grands noms.

Haytham Kaddoura, PDG de SmartStream, déclare : « Nous sommes très fiers de remporter le premier Red Dot Award décerné à une solution de rapprochement financier. Le fait que notre solution SmartStream Air ait été reconnue par une organisation aussi prestigieuse et à une échelle mondiale est un véritable témoignage du dévouement et de l'excellence de notre équipe de design et d'expérience et des scientifiques et développeurs de notre laboratoire d'innovation. La confirmation que notre design UI/UX est le meilleur - voilà le niveau de talent et d'expertise que les clients peuvent s'attendre à retrouver à travers toutes nos solutions ».

Le professeur Dr Peter Zec, fondateur et PDG de Red Dot, affirme : « Les prix décernés cette année dans le cadre du concours montrent ce qu'un bon design de communication peut accomplir. Il est capable d'identifier des problèmes complexes et de les transformer en solutions. Il peut présenter des informations à plusieurs niveaux d'une manière facile à comprendre et les rendre accessibles. L'éventail des canaux, des médias et des matériaux utilisés à cette fin est inhabituellement large. Vous avez remporté le prix parmi un grand nombre de participants internationaux. Je vous félicite pour cette réussite exceptionnelle ! ».

Le jury du concours Red Dot est composé de 24 membres originaires de 12 pays. Tous ont en commun leur expertise en matière de design, acquise au cours de leur carrière de professeur, de concepteur en communication ou de journaliste. En plus du prix, la soumission lauréate de SmartStream Air sera exposée dans des musées de renom au cours de l'année à venir, en commençant par le Museum für Kommunikation à Berlin - à partir du 29 novembre 2022, suivi du Red Dot Design Museum Essen et des Red Dot Design Museums à Xiamen et Singapour. En outre, SmartStream Air sera inclus dans un livre, destiné à une distribution mondiale, qui souligne l'excellence du design à travers le monde.

