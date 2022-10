Unispace: Plus enthousiaste pour revenir au bureau que leurs collègues, la Génération Z met en valeur le lieu de travail plus que les générations précédentes





Selon nos recherches, bien qu'ils soient nés dans un monde où les communications numériques étaient déjà bien installées dans la société, la Gen Z préfère l'environnement collaboratif du bureau. Les résultats de notre sondage révèlent que 78% des travailleurs de la Gen Z pensent qu'il est plus facile de communiquer avec leurs collègues sur leur lieu de travail ; tandis que 81% se sentent complètement éloignés lorsqu'ils travaillent à domicile car il n'y a aucun type de collaboration.

Une préférence pour les interactions réelles

Unispace, spécialiste de la création des espaces de travail, vient de mener une étude auprès de plus de 3,000 salariés, dont un tiers sont en début de carrière. Cette étude montre que la plupart (79%) des participants qui appartiennent à la Génération Z se sentent plus productifs lorsqu'ils travaillent dans un lieu de de travail appartenant à leurs employeurs. Au contraire, ce chiffre diminue à 69% chez les salariés plus âgés. La majorité des professionnels en début de carrière (60%) admettent que le télétravail leur a fait redécouvrir les avantages du bureau, alors que chez leurs collègues plus âgés ce chiffre est beaucoup plus faible (43%). Grâce à ces infos, nous pouvons comprendre que la Gen Z préfère des environnements collaboratifs, ceux qui sont offerts par les lieux de travail, plus que les générations précédentes.

Un manque d'apprentissage et de formation

La possibilité d'apprendre auprès de collègues plus expérimentés ainsi que la possibilité d'accéder à des formations en personne sont deux choses importantes pour le développement de la carrière de ceux qui appartiennent à la Gen Z. L'écrasante majorité (80%) des jeunes travailleurs que nous avons interrogés ont indiqué qu'ils seraient plus heureux de retourner au bureau si l'entreprise offrait des possibilités de formation en cours d'emploi. Le même pourcentage a indiqué qu'ils préféraient retourner au bureau s'ils savaient qu'ils pouvaient travailler en personne avec d'autres membres de leur équipe. Ce dernier souligne l'importance que les jeunes membres du monde du travail accordent à la présence physique sur le lieu de travail au début de leur carrière.

Bien qu'il y est une nette préférence de la part de la jeune génération pour retourner au bureau, seulement 11% sont satisfaits de la façon dont le bureau est organisé. Cela représente une opportunité considérable pour les entreprises de créer un espace de travail pour leurs employés qui offre plus que leur maison ne pourrait jamais le faire, tout en maintenant une main-d'oeuvre heureuse et motivée.

Stuart Finnie, Head of Design, chez Unispace a commenté :

Généralement, la génération Z est considérée comme un groupe de salariés qui ne « travaillent que numériquement ». Cependant, comme l'a démontré nos recherches, cette génération préfère interagir avec leurs collègues en personne. En dépit des avancées technologiques dont ils bénéficient, rien ne peut remplacer ce sentiment d'appartenance qui se crée au bureau.

Bien que cette génération plus jeune possède des compétences technologiques qui leur permettent de travailler à domicile, notre enquête a révélé que la majorité de la Gen Z apprécie la possibilité de collaborer plus que toutes les autres générations précédentes. Malheureusement, les employeurs sont rarement en mesure de fournir des solutions pour inciter les collaborateurs à retourner sur leur lieu de travail.

En considérant que, de nos jours, la Gen Z représente, plus ou moins, un tiers de la main-d'oeuvre, les entreprises qui souhaitent attirer les meilleurs talents dans un marché très concurrentiel, doivent réfléchir aux changements à mettre en place pour rendre leurs espaces de travail prêt pour l'avenir. Les organisations qui cherchent de manière proactive à créer des lieux de travail plus personnalisés conçus autour des objectifs du personnel seront les plus compétitives non seulement pour attirer les meilleurs talents, mais aussi pour maintenir une main-d'oeuvre motivée.

