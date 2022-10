LR Health & Beauty entre dans une nouvelle ère de la beauté





Avec le lancement de son nouveau produit, LR Health & Beauty prouve une fois de plus sa force d'innovation. La vente de l'APPAREIL COSMÉTIQUE ZEITGARD PRO avec sa technologie révolutionnaire a déjà commencé.

En tant qu'appareil cosmétique à usage domestique avec des outils de beauté interchangeables, le nouveau produit combine quatre routines de soins : il permet un nettoyage en profondeur du visage et un peeling intense, il agit comme un booster anti-âge et il raffermit la peau de votre corps. Lorsqu'il est utilisé avec des produits de soins de base adaptés à votre âge et à vos besoins en matière de soins de la peau, le ZEITGARD PRO garantit une peau d'une beauté intemporelle.

« Nous sommes fiers de présenter le nouveau ZEITGARD PRO, un véritable produit de haute technologie qui améliore considérablement les routines de beauté quotidiennes de nos clients. Toute l'équipe LR et moi-même sommes si confiants dans notre innovation que nous avons même déposé une demande de brevet pour le ZEITGARD PRO en Allemagne », s'enthousiasme le PDG, Andreas Laabs.

Tout au long du développement du ZEITGARD PRO, LR a collaboré avec Gerrit Schlippe. Cette spécialiste en dermatologie et vénéréologie confirme la force d'innovation de ce nouveau produit : « Cet appareil est un véritable outil polyvalent et peut vous donner des résultats dignes d'un salon de beauté. » Cela est dû en partie aux vibrations des ultrasons. D'une part, ils permettent de transporter les ingrédients actifs anti-âge des produits de soin beaucoup plus rapidement et plus profondément dans les tissus cutanés. « D'autre part, ils agissent comme un micro-massage, stimulant ainsi la formation de nouveau collagène », explique Gerrit Schlippe, qui travaille dans la recherche cosmétique depuis 25 ans.

Les effets décrits ci-dessus ont été confirmés dans une étude approfondie avec plus de 60 participants par l'institut de test indépendant Dermatest en 2022. L'étude a pu montrer, par exemple, que la profondeur des rides était réduite jusqu'à 70 % après l'utilisation quotidienne de l'outil de lissage du visage pendant quatre semaines : un effet visible. Après huit semaines d'utilisation de l'outil de soin du corps, la densité de la peau a augmenté de façon palpable jusqu'à 41 %.

Groupe LR

Fidèle à sa devise « Plus de qualité pour votre vie », le groupe LR, dont le siège est à Ahlen, en Westphalie, produit et commercialise divers produits de santé et de beauté dans 28 pays. En tant que plateforme de vente sociale moderne, l'entreprise combine l'échange personnel dans sa communauté avec des solutions numériques efficaces.

