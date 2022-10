Matrixport obtient de Canopius une couverture d'assurance de 50 millions de dollars pour les actifs numériques détenus par Cactus Custody





L'assurance émise par le (ré)assureur mondial spécialisé Canopius, leader sur le marché, fournira aux clients une garantie supplémentaire de services de conservation institutionnelle de classe mondiale pour les actifs numériques

SINGAPOUR, 4 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Matrixport, l'un des plus grands écosystèmes de services financiers d'actifs numériques au monde, a annoncé la sécurisation d'une couverture d'assurance de 50 millions de dollars pour les actifs numériques[1] détenus en cold storage Cactus Custodytm, son conservateur institutionnel. En plus de bénéficier d'une couverture d'assurance supplémentaire, les clients ont la garantie que le groupe a passé et respecté les normes de diligence raisonnable pour être assurés par l'un des plus grands assureurs de cryptomonnaies au monde.

Cynthia Wu, directrice d'exploitation de Matrixport, a déclaré : « Nous sommes heureux d'annoncer cette couverture d'assurance par Canopius, l'un des plus grands groupes du Lloyd's de Londres. La sécurité des actifs des clients est la priorité absolue de Cactus Custodytm, un conservateur qualifié, et de Matrixport, une institution financière cryptographique. La couverture d'assurance améliore nos offres de conservation et permet aux clients d'utiliser notre écosystème de manière significative, en particulier pour les clients institutionnels pour lesquels la couverture d'assurance est une obligation. Il s'agit d'une étape importante qui témoigne de notre engagement à fournir à nos clients des services de conservation institutionnelle sécurisés, transparents et efficaces à l'ère du numérique. »

Les services de conservation de qualité institutionnelle existants de Matrixport par Cactus Custodytm fournissent des solutions de stockage d'actifs numériques « Hot » et « Cold » où les fonds et les actifs numériques sous conservation sont protégés par une conception de sécurité système de pointe et une infrastructure de coffre-fort construite sur 3 continents. Les solutions de conservation du groupe protègent les actifs numériques de plus de 200 clients institutionnels. L'obtention de la couverture d'assurance s'inscrit dans le cadre des efforts de la société pour améliorer les offres de conservation afin de répondre aux normes de service les plus élevées pour les institutions.

La couverture d'assurance de 50 millions de dollars a été adaptée aux exigences de Cactus Custody en matière de risque afin de renforcer la protection des actifs des clients contre la collusion des employés, le vol par des tiers et la perte physique ou l'endommagement des clés privées. La couverture d'assurance s'étendra aux principaux NFT et cryptomonnaies. Elle continuera de croître à mesure que Matrixport et Cactus Custodytm étendront leur soutien à d'autres types d'actifs numériques à l'avenir.

À propos de Cactus Custodytm

Cactus Custodytm est le premier conservateur intégré MetaMask Institutional (MMI) au monde. Sa mission est de fournir des services de conservation institutionnelle sécurisés, transparents et efficaces à l'ère numérique.

Dotés de fonctions de gestion des cryptomonnaies de niveau entreprise et de services financiers à valeur ajoutée, soutenus par une conception et une infrastructure de pointe en matière de sécurité système, ses services de conservation répondent à un large éventail de scénarios. L'entreprise fournit des services à la société minière la plus grande et la plus renommée au monde, aux pools miniers, aux plates-formes de minage cloud, aux bourses, aux fonds et aux courtiers OTC, aidant nos clients à croître et à se développer de manière sécurisée.

Cactus Custody est un conservateur qualifié et une société de fiducie de Hong Kong qui répond à l'exigence de réserve de capital et agit dans le respect des directives réglementaires et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).

À propos de Matrixport

Matrixport est l'un des écosystèmes de services financiers d'actifs numériques les plus importants et les plus fiables au monde. Les services de la société comprennent le courtage de pointe, Cactus Custodytm, le spot OTC, les revenus fixes, les produits structurés, les prêts, ainsi que la gestion d'actifs. Matrixport dessert des particuliers ainsi que plus de 500 institutions en Asie et en Europe. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.matrixport.com.

À propos de Canopius

Canopius est un (ré)assureur mondial spécialisé qui exerce des activités de souscription en Australie, aux Bermudes, en Chine, à Singapour, au Royaume-Uni et aux États-Unis. La compagnie souscrit par l'intermédiaire du groupe 4444 du Lloyd's (géré par Canopius Managing Agents Limited), d'un assureur américain de surplus lines, de Canopius US Insurance, Inc et de Canopius Reinsurance Ltd, un réassureur de classe 4 basé aux Bermudes.

Pour plus d'informations, consultez www.canopius.com ou suivez @CanopiusGroup

[1] « actifs numériques » : les jetons couverts par la politique comprennent « BTC, BCH, XEC, LTC, ETH, tous les jetons ERC20 pris en charge et les NFT par Cactus Custodytm et Matrixport

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1560145/matrixport_logo_blue_white_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 4 octobre 2022 à 08:15 et diffusé par :