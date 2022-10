Subway Canada(MD) annonce des collaborations de plusieurs années avec la NBA et les Raptors de Toronto





Un partenariat marketing pluriannuel avec les Raptors de Toronto pour célébrer la «?SUB culture?» avec des prix épiques, des offres incroyables, des dons, des portraits de joueurs et bien plus pour les fans des Raptors.

TORONTO, le 4 oct. 2022 /CNW/ - Subway CanadaMD a annoncé aujourd'hui des collaborations de plusieurs années avec la National Basketball Association (NBA) et les Raptors de Toronto afin de mobiliser les fans de basketball au Canada. Ces collaborations comprendront du contenu numérique, des activations de matchs dynamiques et des expériences en restaurant.

Dans le cadre de cette collaboration avec la NBA, Subway Canada devient un partenaire officiel de la NBA Canada Series 2022, présentée par Bell. Les Raptors ont joué leur premier match de pré-saison le 2 octobre dernier contre le Jazz de l'Utah, au Rogers Place à Edmonton. Ils affronteront les Celtics de Boston au Centre Bell de Montréal (Québec) le 14 octobre. Subway Canada dispose d'un branding en aréna et organisera des promotions qui se dérouleront pendant les deux matchs présaison.

De plus, Subway Canada et la NBA présenteront une série de contenu numérique intitulée «?Super Subs?» sur tous les réseaux sociaux de la NBA Canada. La série fera découvrir des performances extraordinaires des joueurs remplaçants tout au long de la saison 2022-2023 de la NBA.

«?Nous sommes emballés de collaborer avec Subway Canada pour créer des expériences uniques pour les fans de la NBA partout au pays, . Nos organisations partagent une passion pour la promotion d'un mode de vie équilibré pour les Canadiennes et les Canadiens grâce à la nutrition et à la mobilisation des fans passionnés de basketball au Canada à travers leur amour envers ce sport.?» explique Leah MacNab, directrice générale de la NBA Canada.

Dans le cadre de la collaboration entre Subway Canada et les Raptors, dès le premier rebond de ballon de la saison régulière, chaque fois qu'un joueur remplaçant des Raptors marquera un point, Subway Canada fera un don à l'initiative Chacun son lunch, qui soutient Banques alimentaires Canada. Pendant certaines parties, Subway remettra aussi des cadeaux aux fans pour célébrer les points marqués par les joueurs remplaçants des Raptors. Les Canadiennes et Canadiens pourront prendre part à la célébration dès maintenant, puisque Subway Canada offre un rabais de 3 $ sur les wraps, en l'honneur des Raptors, en restaurant, sur l'appli Subway et en ligne, du 5 septembre au 16 octobre 2022.

La présence de Subway Canada se fera sentir sur le terrain et en dehors de celui-ci, grâce à un affichage en aréna au Toronto Scotiabank Arena et à des promotions à l'extérieur de l'aréna, ainsi qu'à un contenu sur les réseaux sociaux et dans les médias numériques et à un contenu diffusé à la télévision et en radio.

«?En tant qu'unique équipe canadienne de la NBA, les Raptors continuent de chercher de nouvelles façons emballantes de permettre à leurs fans de faire partie du jeu, déclare Jordan Vader, vice-président principal, Partenariats mondiaux, MLSE. De concert avec Subway Canada, nous sommes impatients non seulement de récompenser nos fans passionnés, mais de redonner aux Canadiennes et Canadiens qui en ont le plus besoin par l'entremise du programme Chacun son lunch de Subway Canada en partenariat avec Banques alimentaires Canada.?»

«?Nous sommes fiers d'offrir des meilleures options et un goût inégalé - un engagement que nous avons cristallisé grâce aux nouveaux ingrédients et aux combinaisons de saveurs novatrices de notre rafraîchissement "Y'a du nouveau. Mangez fraisMT", qui se poursuit toujours, affirme Doug Fry, directeur général à Subway Canada. Notre partenariat avec la NBA et les Raptors ouvre une voie toute particulière qui nous permettra de tisser des liens avec les Canadiennes et Canadiens - et de célébrer le pouvoir des aliments dignes d'une fringale que les clients peuvent choisir avec aise.?»

Pour en savoir plus, les fans de basketball peuvent suivre sur les médias sociaux - à @subwayquebec sur Instagram, à /SubwayCanada sur Facebook, et à @SUBWAYCanadaFR sur Twitter. Les fans au Canada peuvent suivre la NBA sur Facebook , Twitter , Instagram et TikTok . Les fans des Raptors peuvent interagir sur les médias sociaux sur Facebook , Twitter , Instagram et TikTok .

À propos des restaurants SubwayMD

En tant que l'une des plus grandes marques de restauration rapide au monde, Subway sert des sandwichs, des wraps, des salades et des bols fraîchement préparés à la commande à des millions de clients, dans plus de 100 pays dans plus de 37?000 restaurants chaque jour. Les restaurants Subway sont détenus et exploités par des franchisés Subway - un réseau qui comprend plus de 20?000 entrepreneurs et propriétaires de petites entreprises dévoués - qui s'engagent à offrir la meilleure expérience client possible dans leurs communautés locales.

SubwayMD est une marque déposée de Subway IP LLC. © 2022 Subway IP LLC.

À propos de la NBA

La National Basketball Association (NBA) est une entreprise sportive et médiatique mondiale qui a pour mission d'inspirer et de réunir les gens de partout grâce à la force du basketball. Bâtie autour de cinq ligues professionnelles (la NBA, la WNBA, la NBA G League, la NBA 2K League et la Basketball Africa League), la NBA jouit d'une présence internationale avec des matchs et des événements diffusés dans 215 pays et territoires, en plus de 50 langues, et des produits dérivés vendus dans plus de 200 pays et territoires sur les sept continents. Au début de la saison 2021-2022, la NBA comprenait un nombre record de 121 joueurs internationaux provenant de 40 pays. Les produits numériques de la NBA comprennent NBA TV, NBA.com, l'appli NBA et NBA League Pass. La NBA a créé l'une des plus grandes communautés sociales au monde, avec 2,1 milliards de mentions «?j'aime?» et d'abonnés dans l'ensemble des plateformes de la ligue, des équipes et des joueurs. Avec son programme NBA Cares, la ligue s'attaque à d'importants problèmes sociaux en s'associant à des organismes de défense des jeunes reconnus à l'échelle internationale qui soutiennent l'éducation, l'épanouissement des familles et des jeunes de même que des causes liées à la santé.

SOURCE SUBWAY Canada

Communiqué envoyé le 4 octobre 2022 à 08:00 et diffusé par :