MONTRÉAL, le 4 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Gestion Résidences des Bâtisseurs accroît sa présence en Chaudière-Appalaches avec l'acquisition de la résidence Le Saint-Guillaume, à Saint-Georges, depuis le 1 octobre. L'ajout de cette propriété et la construction de la future résidence des Bâtisseurs à La Pocatière confirment l'entreprise au 6e rang des groupes de résidences pour retraités en importance au Québec, avec un total de 19 résidences en opération d'ici l'été 2023.

La résidence Le Saint-Guillaume, localisée au 3375 boulevard Dionne à Saint-Georges tout près de la rivière, offre 256 appartements, studio, 3 ½ et 4 1/2, ainsi que différents espaces communs et plusieurs jardins extérieurs. Elle jouit d'une réputation bien établie dans la région. « Cette acquisition représente bien le type d'environnement auquel nous aspirons : une ambiance chaleureuse avec une variété d'appartements de tous les prix pour nous adapter facilement aux besoins de la clientèle et offrant de nombreuses commodités pour garder les résidents actifs. Une portion du terrain est également disponible pour planifier une phase subséquente selon la demande du secteur dans les années à venir. C'est un avantage considérable d'avoir cette flexibilité pour le futur. », explique Sébastien Gauthier, président des Résidences des Bâtisseurs.

Au coeur de la Beauce, Le Saint-Guillaume, autrefois Logidor puis Georgesdor, appartenait à M. Serge Poulin, homme d'affaires bien connu de la région, depuis 1988. « Le Saint-Guillaume fait partie de ma vie depuis tant d'années. J'y ai traversé six agrandissements et aujourd'hui, je suis très fier d'affirmer que la résidence est pleine et que nos résidents et employés y sont heureux! Il est maintenant temps pour nous de passer le flambeau et d'aller vers de nouveaux projets. C'est avec un pincement au coeur mais heureux que ce soit l'équipe des Bâtisseurs, une entreprise 100 % québécoise déjà bien présente dans l'est du Québec, qui reprendra les opérations au quotidien. Nous prendrons soin de les accompagner durant les prochains mois afin de réaliser une transition toute en douceur. » partage M. Serge Poulin, ancien propriétaire de la résidence Le Saint-Guillaume.

« Avec cette récente acquisition et la future résidence des Bâtisseurs à La Pocatière, nous sommes enchantés d'étendre notre présence dans le secteur des résidences pour retraités en région. Notre mission est d'offrir aux nouvelles générations de retraités un environnement sain, stimulant et confortable où ils se sentent en sécurité avec le soutien attentionné de notre personnel, des valeurs compatibles avec celles du Saint-Guillaume. Nous faisons le pari d'investir dans nos régions et nous sommes fiers d'accroître notre offre afin que les retraités puissent demeurer dans leur communauté. Cela s'exprime au quotidien à travers notre promesse : Près de vous, près de chez vous! », ajoute Kristel Louboutin, vice-présidente Ventes, communications et marketing chez les Bâtisseurs.

Gestion Résidences des Bâtisseurs compte aujourd'hui 18 résidences à travers la province et bientôt 19 avec la résidence en construction à La Pocatière, au Bas-Saint-Laurent, qui ouvrira ses portes à l'été 2023.

À propos de Gestion Résidences des Bâtisseurs

Depuis 2003, Gestion Résidences des Bâtisseurs a développé et gère aujourd'hui 18 résidences pour personnes retraités partout au Québec. Elle est implantée dans les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches, de la Côte-Nord, de l'Estrie, de la Gaspésie, des Laurentides, de la Mauricie et de la Montérégie. L'entreprise pilote plusieurs nouveaux projets de construction ou agrandissements de résidences, notamment dans les régions de la Capitale-Nationale, dans la grande région de Montréal et au Bas-Saint-Laurent.

