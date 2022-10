La pratique Oracle d'Alithya a effectué le lancement de sept solutions Oracle HCM Cloud en 2022





Des mises en oeuvre réussies dans des réseaux de santé importants

ALPHARETTA, Ga., le 4 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) (NASDAQ: ALYA) (« Alithya ») est fier d'annoncer que cette année, sept projets de gestion du capital humain (HCM) d'Oracle Cloud ont été mis en service. Cette réussite témoigne de l'excellent rendement de la pratique Oracle de l'entreprise. Ces projets étaient surtout axés sur la transformation numérique de processus essentiels, notamment la paie, le rendement et d'autres solutions de base en matière de ressources humaines, posant ainsi les bases d'une croissance et d'une efficacité futures.

La réputation d'Alithya en tant que conseiller de confiance pour la mise en oeuvre des solutions Oracle Cloud qui connectent et transforment les organisations ne cesse de croître, avec plus de 3 500 projets Oracle ERP, EPM, HCM, SCM et Analytics réalisés à ce jour pour plus de 1 200 clients. L'équipe d'Alithya responsable de la mise en oeuvre d'Oracle HCM Cloud s'appuie sur une expérience approfondie des RH qui permet de guider les clients dans leur parcours d'amélioration des ressources humaines, de la gestion des talents et du personnel, de la paie et des processus d'analyse HCM.

Citation de Mike Feldman , vice-président principal, Pratique Oracle, Alithya :

« L'achèvement de sept projets Oracle HCM Cloud au cours de cette année est une réalisation importante, en particulier dans un environnement économique difficile. Ces mises en oeuvre, ainsi que celles d'Oracle Cloud ERP et EPM, reflètent le niveau de confiance que nos clients accordent à l'expertise inégalée de la pratique Oracle d'Alithya en matière de déploiement d'applications d'entreprise. »

À propos d'Alithya

Alithya est un chef de file de confiance en stratégie et en transformation numérique qui emploie 3 900 professionnels dévoués et hautement qualifiés au Canada, aux États-Unis et à l'échelle internationale. La stratégie d'Alithya est fondée sur un plan de croissance organique accélérée et d'acquisitions complémentaires afin de faire de la société un chef de file à l'échelle mondiale. L'offre intégrée de la société repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les solutions infonuagiques d'entreprise, les services applicatifs, ainsi que les données et l'analytique.

À propos de la pratique Oracle

Combinant des services-conseils et des services de mise en oeuvre, la pratique Oracle d'Alithya aide les clients à gérer leurs organisations plus efficacement en unissant ensemble la planification financière, opérationnelle, des ressources humaines et de la chaîne d'approvisionnement à tous les niveaux de l'entreprise. Partenaire Oracle depuis plus de 25 ans, Alithya s'appuie sur l'expertise de plus de 300 consultants certifiés et ACE d'Oracle. Alithya tient aussi un rôle consultatif auprès de l'équipe de développement des produits Oracle. En 2022, à titre de partenaire d'Oracle, Alithya a été finaliste dans la catégorie « Game Changer Award for ERP/EPM Service Delivery ».

Pour en savoir plus à propos d'Alithya, visitez le www.alithya.com.

