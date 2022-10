Élections provinciales québécoises 2022 : les médecins du Québec engagés à bâtir un réseau de santé plus humain





MONTRÉAL, le 4 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Au lendemain du scrutin, l'Association médicale canadienne (AMC) prend acte de la réélection de la Coalition Avenir Québec (CAQ) et réitère l'urgence de rebâtir le système de santé, de façon à offrir un environnement de travail sain pour les professionnels de la santé et à véritablement aider les patients.

Plus tôt cette année, le Sondage national de l'AMC sur la santé des médecins révélait que 60 % des médecins au Québec souffraient d'épuisement professionnel, soit 7 points au-dessus de la moyenne canadienne. Alors que les travailleurs de la santé ont traversé une crise majeure pendant plus de 2 ans, il nous appert fondamental de veiller à ce que la santé mentale des travailleurs et travailleuses de la santé soit un enjeu prioritaire du nouveau gouvernement. Ainsi, c'est non seulement le personnel soignant qui en sortira gagnant, mais aussi les patients et patientes. Nous pensons également que le gouvernement, en collaboration avec les professionnels soignants, doit aller de l'avant avec son engagement de s'investir dans une transformation en profondeur du réseau pour répondre aux besoins présents et futurs de la population.

L'AMC est prête à coopérer dès aujourd'hui avec le gouvernement pour faciliter cette transformation et ainsi contribuer à bâtir un réseau plus résilient, tant pour les professionnels que pour les patients, dès aujourd'hui.

