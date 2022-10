La Banque CIBC annonce des nominations à la haute direction





TORONTO, le 4 oct. 2022 /CNW/ - Victor Dodig, président et chef de la direction de la Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM), a annoncé aujourd'hui des nominations à des postes de cadres supérieurs visant à faire progresser la stratégie client de la banque.

« Nous avons bâti une banque moderne axée sur les relations et sommes bien placés pour poursuivre sur notre lancée grâce à la mise en oeuvre de notre stratégie focalisée sur le client », a déclaré M. Dodig. « Notre équipe hautement connectée et axée sur sa raison d'être a été un facteur clé de notre réussite, et les changements organisationnels que nous annonçons aujourd'hui placeront notre banque en bonne position pour poursuivre sur notre lancée et produire un solide rendement relatif. Chacun de ces dirigeants a acquis une solide expertise du secteur et d'excellentes aptitudes en leadership, et incarne notre culture axée sur la raison d'être. »

Les changements ci-dessous entrent en vigueur le 1er novembre 2022.

Mike Capatides, premier vice-président à la direction et chef de groupe, région des États-Unis, et président et chef de la direction, CIBC Bank USA, deviendra vice-président du conseil, CIBC Bank USA. Ses priorités seront d'établir des relations avec la clientèle et de renforcer nos relations existantes. M. Capatides occupe une place importante au sein de notre banque depuis plus de 25 ans, notamment à titre de chef de l'administration et avocat général, et il supervise CIBC FirstCarribbean International Bank ainsi que le groupe Stratégie et Expansion de l'entreprise. « Sous la direction de Mike, nous avons élargi nos activités aux États-Unis et bâti une solide plateforme de croissance en Amérique du Nord. Il est un conseiller de confiance et nous nous réjouissons à l'idée qu'il continue de jouer un rôle important auprès de nos clients », a ajouté M. Dodig.

Shawn Beber assumera les fonctions de premier vice-président à la direction et chef de groupe, région des États-Unis, et de président et chef de la direction de CIBC Bank USA et de notre société de portefeuille bancaire américaine. M. Beber travaillera à Chicago, où il poursuivra nos efforts visant à bâtir une plateforme transfrontalière solide et en pleine croissance pour nos clients. Il occupait jusqu'à tout récemment le poste de chef de la gestion du risque. Il a également occupé d'autres postes de direction à la Banque CIBC, notamment à titre d'avocat général, de chef, Stratégie et Expansion de l'entreprise et de chef, Marchés des capitaux, États-Unis. M. Beber a par ailleurs joué un rôle déterminant dans l'acquisition de The PrivateBank en 2017 et dans l'intégration de cette dernière pour bâtir notre plateforme de croissance actuelle. « Shawn possède une compréhension approfondie de notre banque, une expérience d'exécution éprouvée des deux côtés de la frontière et une solide focalisation sur les clients et les relations, ce qui sera essentiel alors que nous continuons de poursuivre sur notre lancée pour servir l'économie privée en Amérique du Nord », a souligné M. Dodig.

Frank Guse occupera le poste de premier vice-président à la direction et chef de la gestion du risque. Il se joindra au comité de direction de la Banque CIBC. M. Guse possède une vaste expérience dans des postes liés à la gestion du risque et à l'administration. Jusqu'à tout récemment, il occupait le poste de vice-président à la direction, Stratégie et transformation, Services bancaires personnels et PME. Auparavant, il a dirigé d'importants groupes fonctionnels de gestion du risque, notamment Analyse des risques, établissement des relevés et prise de décisions de crédit. Avant de se joindre à la Banque CIBC, il a acquis de l'expérience à l'échelle mondiale et a travaillé pour McKinsey & Company en Allemagne, où il se concentrait sur la gestion du risque. « L'expertise mondiale de Frank dans tous les aspects de la gestion du risque et son expérience dans la mise en oeuvre d'initiatives de transformation et d'une perspective stratégique font de lui la personne tout indiquée pour son nouveau poste. Il sera un excellent ajout à notre comité de direction », a précisé M. Dodig.

Les personnes suivantes conservent leur poste actuel au sein du comité de direction de la Banque CIBC : Harry Culham, Laura Dottori-Attanasio, Jon Hountalas, Christina Kramer, Kikelomo Lawal, Hratch Panossian et Sandy Sharman.

