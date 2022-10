Kioxia présente une technique de verrouillage tenant compte des faux verrous pour les émetteurs-récepteurs PAM4 à 56 Gb/s à l'ESSCIRC 2022





Kioxia Corporation, le leader mondial des solutions de mémoire, a annoncé la mise au point d'une technique de verrouillage tenant compte des faux verrous pour les émetteurs-récepteurs PAM4 à 56 Gb/s lors de l'ESSCIRC 2022 (Conférence européenne sur les circuits à semi-conducteurs de l'IEEE), le 22 septembre.

Dernièrement, l'une des méthodes de modulation multiniveau PAM4 a été adoptée à la place de la méthode conventionnelle NRZ pour les infrastructures de réseau offrant une vitesse et une capacité de transmission plus élevées, notamment celles des centres de données. Cependant, lors de l'application de la norme PAM4, la récupération d'horloge peut parfois échouer et, par conséquent, les performances des récepteurs peuvent être gravement dégradées en raison de signaux d'horloge incorrects.

Afin de relever ce défi technique, Kioxia a mis au point une technique de verrouillage tenant compte des faux verrous pour remédier à l'échec de la récupération d'horloge. Kioxia appliquera cette technique de verrouillage tenant compte des faux verrous aux modules de mémoire de grande capacité et à large bande passante pour les serveurs MEC (mobile edge computing).

Ce développement est basé sur un projet financé par l'Organisation pour le développement des énergies nouvelles et des technologies industrielles (NEDO).

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter l'URL suivante :

https://www.kioxia.com/en-jp/about/news/2022/20221004-1.html

