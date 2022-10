Cook it repense son abonnement pour donner encore plus de flexibilité à ses client.e.s





L'entreprise montréalaise innove avec une nouvelle offre hyper-personnalisée

MONTRÉAL, le 4 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Cook it est fier de dévoiler un tout nouvel abonnement hybride après plus d'un an de travail. Dès cette semaine, ses client.e.s pourront commander un mélange de prêt-à-cuisiner et de prêt-à-manger sous un même plan, ou encore choisir uniquement l'une de ces options. Il.elle.s peuvent aussi maintenant choisir un nombre différent de portions pour chaque repas, une fonctionnalité qui permet de recevoir en grand nombre pour les fêtes ou commander plusieurs prêts-à-manger différents pour plaire à chaque membre de la famille. La pionnière des kits repas est la première de son industrie à offrir autant de latitude à ses abonné.e.s.

« La pandémie a amené énormément de changements, à la maison comme au travail, et on doit s'adapter aux besoins des consommateurs., déclare la présidente de Cook it, Judith Fetzer. Il est essentiel pour Cook it d'offrir à ses abonné.e.s un produit flexible et bien pensé, qui coche toutes les cases, autant pour les lunchs que pour les soupers. C'est pourquoi un abonnement hybride était tout indiqué. »

Rappelons que les plats prêts-à-manger récemment dévoilés par la pionnière des kits repas sont savoureux, sans agents de conservation et prêts en seulement 2 minutes. Ils s'ajoutent aux options prêtes-à-cuisiner offertes par l'entreprise depuis sa création ainsi qu'au Garde-manger Cook it, une offre complémentaire de produits d'épicerie 100 % locaux.

L'entreprise qui a déclaré une croissance de 4 % lors de son plus récent exercice financier a obtenu au cours de la dernière année le support de plusieurs partenaires de taille, en commençant par le Fonds de solidarité FTQ qui a investi 10 millions de dollars pour l'acquisition d'une usine de prêt-à-manger le printemps dernier. S'est ensuivi un partenariat avec la multinationale agroalimentaire Sodexo pour la préparation des nouveaux plats. Enfin, l'entreprise a annoncé en août 2022 un financement de 5M$ de Desjardins Capital pour poursuivre ses efforts constants dans l'amélioration de l'expérience client.

« On a toujours mis nos abonné.e.s au centre de nos préoccupations, et ce nouvel abonnement est l'aboutissement de cette réflexion. Plusieurs projets structurants nous ont amené où nous sommes aujourd'hui et nous sommes plus que reconnaissants pour chaque personne qui a joué un rôle de près ou de loin dans notre parcours. » conclut Judith Fetzer.

À propos de Cook it

Pionnière de la boîte repas au Canada, Cook it se donne la mission d'être la meilleure façon de manger. Que ce soit en vous redonnant l'envie de cuisiner, en réduisant le gaspillage alimentaire ou tout simplement en éliminant la charge mentale associée à la planification des repas, Cook it vous offre des repas faits avec ce qu'il y a de mieux sur le marché. Chaque semaine, le menu propose plus de 18 recettes prêtes à cuisiner, incluant des options végétariennes, des repas prêts-à-manger à réchauffer en 2 minutes et toutes sortes de produits d'épicerie 100 % locaux dans le Garde-manger. Créée par des cheffes et approuvée par des nutritionnistes, chaque recette est faite d'ingrédients frais, locaux et de saison, pour un maximum de saveur dans votre assiette. Avec ces délicieux repas prêts en moins de 30 minutes et livrés gratuitement à domicile, manger équilibré et varié n'aura jamais été aussi simple! Pour plus d'information, consultez le chefcookit.com.

