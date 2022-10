Aéroplan remporte la palme dans la catégorie Meilleure capacité d'accumulation et d'échange aux Frequent Traveler People's Awards de 2022





MONTRÉAL, le 4 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Aéroplan, le programme de fidélité d'Air Canada, a remporté la palme dans la catégorie Meilleure capacité d'accumulation et d'échange (Amériques) à la suite d'un sondage mené auprès de voyageurs assidus du monde entier par les Frequent Traveler (FT) People's Awards, qui célèbrent l'excellence des programmes de fidélité à l'échelle internationale. Ce prix souligne l'ampleur du programme de primes aériennes d'Aéroplan, et cette reconnaissance survient juste après la consécration comme Meilleure capacité d'échange aux Freddie Awards 2022.

« Nous estimons qu'il faut, pour devenir le meilleur programme de fidélité en matière de voyages, commencer par rendre les primes alléchantes pour nos membres, et c'est pourquoi nous sommes honorés de recevoir cette distinction », a déclaré Scott O'Leary, vice-président - Fidélité et Produits, d'Air Canada.

Relancé en novembre 2020, le programme Aéroplan transformé est conçu d'abord en fonction de l'expérience des membres. Aéroplan offre des primes aériennes pour des milliers de destinations dans le monde desservies par Air Canada et plus de 45 transporteurs aériens partenaires. Avec la prédiction de fourchettes de prix, l'accès à toutes les places disponibles à bord des vols d'Air Canada, l'absence de suppléments du transporteur sur les primes aériennes d'Air Canada et les options comme le partage familial font en sorte qu'il est plus facile que jamais de bien profiter des points Aéroplan. Les membres bénéficient aussi d'une expérience de réservation intégrée qui permet de chercher et d'obtenir des primes aériennes en allant à aircanada.com ou en utilisant l'application mobile Air Canada, y compris d'ajouter une escale à un itinéraire international pour seulement 5 000 points.

Gardez l'oeil ouvert, car Aéroplan a d'autres nouvelles passionnantes à vous annoncer.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes passagers régulières d'Air Canada relient sans escale 50 aéroports au Canada, 47 aux États-Unis et 69 sur le reste du globe. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et contre un éventail considérable de primes -- marchandises, séjours hôteliers ou locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo de sa flotte d'avions-cargos 767?300 de Boeing. Air Canada s'est fixé un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050.

Internet : aircanada.com/medias

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

Communiqué envoyé le 4 octobre 2022 à 06:00 et diffusé par :