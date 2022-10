Réseau FADOQ : après les élections, l'heure est à l'action





MONTRÉAL, le 4 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Les enjeux touchant les personnes aînées ont pris une place importante durant la campagne électorale. Les 125 députés nouvellement élus devront rapidement se mettre au travail afin d'améliorer la qualité de vie de ceux et celles qui ont bâti le Québec moderne.

Les électeurs et électrices ont renouvelé leur confiance envers le gouvernement de la Coalition avenir Québec. Comme plus grande organisation de personnes de 50 ans et plus au Québec, le Réseau FADOQ a transmis ses félicitations au premier ministre François Legault, tout en lui rappelant les engagements que son parti a pris envers les personnes aînées.

Parmi ceux qui ont retenu l'attention, nous pouvons nommer :

L'allocation de 2 000 $ promise aux 70 ans et plus à bas revenu;

L'amélioration de l'offre de services de soins à domicile, notamment en ce qui concerne l'hospitalisation à domicile;

Une flexibilité accrue au niveau du Régime de rentes du Québec rendant optionnelles les cotisations pour tous les salariés de 65 ans et plus.

« Il s'agit d'engagements sur lesquels le Réseau FADOQ talonnera le gouvernement du Québec. Avec l'accélération du vieillissement de la population, il faut agir maintenant pour les personnes aînées d'aujourd'hui, mais aussi pour celles de demain », affirme la présidente du Réseau FADOQ, Gisèle Tassé-Goodman.

Avant même le déclenchement de la campagne électorale, le Réseau FADOQ a fait connaître ses priorités à l'ensemble des principaux partis en lice grâce à notre plateforme de revendications. Elle présentait nos demandes notamment sur les soins à domicile, sur les travailleurs d'expérience et sur le soutien financier pour la population aînée.

« L'inflation galopante, la transformation du système de santé et la pénurie de main-d'oeuvre nécessitent des actions concrètes et rapides dans les premiers mois de ce nouveau mandat », réclame Mme Tassé-Goodman.

En terminant, le Réseau FADOQ aimerait féliciter toutes les personnes qui se sont portées candidates durant cette élection et remercier toutes celles qui ont travaillé dans un bureau de vote afin de permettre la tenue de cet exercice démocratique.

Avec près de 525 000 membres, le Réseau FADOQ est le plus important organisme d'aînés au Canada. Sa mission est de rassembler et représenter les personnes de 50 ans et plus pour les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie. Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits et valorise leur apport à la société. Il leur offre plusieurs programmes, services et activités, ainsi qu'une gamme de loisirs pour les inciter à demeurer actifs.

