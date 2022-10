ÉLECTIONS 2022 : MEDTECH CANADA FÉLICITE LE NOUVEAU GOUVERNEMENT ET RAPPELLE SES ENGAGEMENTS ENVERS L'INDUSTRIE DES TECHNOLOGIES MÉDICALES





MONTRÉAL, le 4 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Medtech Canada, l'association nationale représentant l'industrie canadienne des technologies médicales, félicite le premier ministre, M. François Legault, ainsi que l'ensemble des élus de la Coalition avenir Québec formant le nouveau gouvernement pour leur victoire aux élections québécoises de 2022. Medtech Canada tient également à remercier l'ensemble des candidats, élus ou défaits, pour leur contribution à la démocratie québécoise. Par la même occasion, Medtech Canada rappelle à la formation politique gagnante que des engagements ont été faits à l'endroit de l'industrie des technologies médicales et que Medtech Canada veillera à la mise en exécution de ceux-ci afin d'assurer l'amélioration de la qualité des soins de santé au Québec.

« Nous saluons l'arrivée du nouveau gouvernement ainsi que l'ensemble des partis politiques ayant participé aux élections québécoises de 2022. Medtech Canada entend poursuivre son engagement auprès de la nouvelle équipe gouvernementale afin d'offrir aux citoyens les technologies médicales les plus performantes, efficaces et sécuritaires. Medtech Canada compte donc sur la collaboration du nouveau gouvernement pour qu'il respecte ses engagements envers le secteur des technologies médicales et en réalise tout le potentiel de valeur, de qualité et d'efficience pour le système de santé. C'est pourquoi nous insistons en faveur de la gestion stratégique de la chaîne d'approvisionnement en santé et l'adoption des meilleures pratiques d'évaluation, d'acquisition et de gestion contractuelle dans ce domaine », déclare M. Benoît Larose, vice-président Québec de Medtech Canada.

À cet effet, Medtech Canada rappelle les principaux engagements écrits de la Coalition avenir Québec pour le secteur des technologies médicales :

« continuer le déploiement rapide des mesures de la Stratégie gouvernementale des marchés publics »;

« continuer les déploiements et à les bonifier si nécessaire », en faisant référence à la Stratégie québécoise des sciences de la vie, le Plan pour mettre en oeuvre les changements nécessaires en santé ainsi que la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation;

être « à l'écoute des partenaires gouvernementaux afin d'améliorer la capacité des organismes publics à faire face aux enjeux de chaînes d'approvisionnement et de main-d'oeuvre ».

Le texte complet des engagements écrits de la Coalition avenir Québec à l'intention de Medtech Canada est disponible pour les représentants des médias.

Medtech Canada

Medtech Canada est l'association nationale qui représente l'industrie canadienne des technologies médicales. Au Québec, elle compte plus de 369 entreprises d'équipements, de dispositifs et de services utilisés dans le diagnostic et le traitement des maladies et des problèmes de santé. Le secteur des technologies médicales représente près de 14?000 emplois au Québec.

SOURCE Medtech Canada

Communiqué envoyé le 4 octobre 2022 à 05:00 et diffusé par :