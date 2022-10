Lovevery annonce son expansion en Europe en proposant une nouvelle année de son programme primé de Kits de Jeu





Les parents en Europe et au Royaume-Uni ont maintenant accès au système d'apprentissage précoce de Lovevery pour les enfants jusqu'à quatre ans

AMSTERDAM, 4 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Lovevery, la marque de produits pour la petite enfance, qui connaît une croissance rapide, a annoncé aujourd'hui qu'elle investissait davantage sur le marché européen, en élargissant son programme de Les Kits de Jeu par abonnement pour répondre aux besoins des enfants âgés de trois ans et de leurs parents. Alors que l'entreprise continue de se développer en Europe et au Royaume-Uni, Lovevery élargit son système d'apprentissage et répond aux besoins des parents pour l'année des trois ans, une période charnière difficile.

Après des années d'études sur le jeu, de tests de prototypes et de consultations avec des experts du développement de l'enfant, Lovevery a créé le programme essentiel « jouer pour apprendre » pour les enfants âgés de trois ans et leurs parents, avec des outils inédits pour l'apprentissage émotionnel social et la promotion de l'autonomie. Disponible en plusieurs langues, chacun des quatre nouveaux Kits de Jeu - L'Observateur, Le Conteur, Le Débrouillard et L'Analyste - est composé de jeux conçus par des experts et de conseils pour les parents, et est livré au stade de développement approprié. Les Kits de Jeu comprennent des livres qui reflètent des expériences de la vie réelle, ainsi que des jouets, des activités et des ressources parentales pour jouer de manière réfléchie et apprendre les Science, Technologie, Ingénierie et Mathématique, tels que le balai serpillière vaporisateur, le tableau météorologique planificateur, les poupées émotionnelles en bois, les barres mathématiques et les tuiles numériques d'inspiration Montessori, et la maison de jeu modulaire récompensée par le prix Red Dot.

« Notre mission est de soutenir les familles du monde entier, qu'elles aient grandi avec nous depuis leur naissance ou qu'elles découvrent Lovevery pour la première fois », a déclaré Jessica Rolph, cofondatrice et PDG de Lovevery. « L'année des trois ans, "l'année de l'égocentrisme", est une période de découverte et d'indépendance avec de grandes émotions et opinions. Les Kits de Jeu aideront les parents à traverser de nouvelles phases avec leur enfant âgé de trois ans en les dotant de compétences émotionnelles sociales cruciales. »

Avec le lancement de ces nouveaux Kits de Jeu, Lovevery va également augmenter son offre de contenu conçu pour soutenir les familles avec des enfants âgés de trois ans, en mettant en avant des thèmes tels que l'éducation d'un enfant empathique, l'appropriation des routines, les activités pour pratiquer le contrôle des impulsions et les compétences en mathématiques, et plus encore. Les parents trouveront des informations sur le développement de l'enfant, des idées d'activités et d'autres ressources dans les guides de jeu inclus dans chaque kit, ainsi que sur le blog de Lovevery, les réseaux sociaux et les e-mails hebdomadaires des abonnés.

« Depuis que nous avons lancé notre programme d'abonnement l'année dernière, notre clientèle en Europe et au Royaume-Uni ne cesse de nous demander d'élargir notre offre avec des kits pour les enfants d'âges différents que ceux proposés actuellement », a expliqué Roderick Morris, cofondateur et président de Lovevery. « Actuellement, plus de 10 % des abonnés de Lovevery sont installés à l'étranger, et nous sommes investis dans la poursuite de la croissance de l'activité mondiale en répondant aux besoins uniques des familles européennes. »

Les kits de jeu de Lovevery sont disponibles pour les enfants âgés de 0 à 48 mois et sont livrés à intervalles de 2 à 3 mois. Le prix des abonnements débute à 84 ? par Kit de Jeu.

À PROPOS DE LOVEVERY

Le système d'apprentissage précoce de Lovevery soutient les familles avec des jeux essentiels organisés par étapes pour les enfants et un contenu multicanal pour les parents. L'entreprise est surtout connue pour son programme primé d'abonnement aux kits de jeu. Lovevery a été lancée en 2017 par ses cofondateurs Jessica Rolph et Roderick Morris avec l'introduction du premier produit de la société, le tapis d'éveil. Aujourd'hui, Lovevery est une entreprise certifiée B Corporationtm, qui dessert plus de trente marchés dans le monde. Le siège mondial de Lovevery se trouve à Boise, en Idaho (États-Unis), et son équipe européenne multinationale est basée à Amsterdam. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : lovevery.eu et lovevery.co.uk.

