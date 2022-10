Generac Power Systems et EODev annoncent la signature d'un accord qui permettra d'introduire en Amérique du Nord des générateurs à pile à combustible alimentés à l'hydrogène à grande échelle





Generac Power Systems (NYSE : GNRC), l'un des principaux concepteurs et fabricants mondiaux de solutions technologiques énergétiques et d'autres produits source d'énergie, et EODev, un développeur et fabricant français de générateurs à pile à combustible alimentés à l'hydrogène à zéro émission, ont annoncé aujourd'hui un accord de distribution officiel. Generac proposera le GEH2® d'EODev, un générateur à pile à combustible à grande échelle alimenté à l'hydrogène à zéro émission, sur le marché nord-américain.

Cet accord de distribution témoigne de la croissance soutenue et de la disponibilité des solutions d'énergie alternative pour le secteur industriel de production d'énergie, qui constitue un marché novateur dans la transition vers des solutions énergétiques à faible teneur en carbone et zéro émission. Cette collaboration souligne l'orientation stratégique « Powering A Smarter World » de Generac et renforce également la présence d'EODev sur le marché nord-américain avec ses générateurs à pile à combustible alimentés à l'hydrogène, uniques en leur genre et à la pointe de la technologie.

Generac a passé une première commande pour les générateurs GEH2®, dont certains ont déjà été livrés aux États-Unis. La capacité de Generac à gérer des équipes internes de service et de maintenance, de solutions de location et de support client dans tout le pays en fait un partenaire idéal pour les plans d'expansion d'EODev en Amérique du Nord, car Generac peut fournir aux clients finaux un soutien pertinent leur permettant de gérer l'acquisition, l'installation et l'entretien des unités GEH2®.

« Generac Industrial Power est fier de s'associer à EODev pour proposer des générateurs GEH2® à pile à combustible alimentés à l'hydrogène en Amérique du Nord », a déclaré Erik Wilde, vice-président exécutif de « Industrial - Americas » chez Generac. « L'exploitation de la puissance de l'hydrogène nous permet de fournir des solutions conçues pour la planète, tout en offrant de la valeur aux clients qui investissent dans des solutions net zéro ». Les générateurs à pile à combustible alimentés à l'hydrogène peuvent jouer un rôle important dans l'espace en expansion des énergies alternatives, et la plateforme du GEH2® montre notre engagement à fournir des produits de pointe qui améliorent la résilience énergétique, optimisent l'efficacité énergétique et sont à l'avant-garde de la gestion de l'environnement ».

« Nous sommes très heureux que Generac vienne renforcer les engagements d'EODev sur le marché nord-américain. Au-delà de leur grande expertise, nous partageons une ambition commune consistant à accélérer la transition énergétique grâce à nos solutions propres et innovantes », a déclaré Jérémie Lagarrigue, directeur général d'EODev. « Grâce au GEH2® d'EODev, les solutions de demain pour la production d'électricité net zéro en Amérique du Nord sont déjà disponibles aujourd'hui. Nous nous réjouissons de partager avec vous leurs premiers projets sur ce marché prometteur ».

GEH2®, l'allié de la transition énergétique sur terre

Le GEH2® utilise une pile à combustible et un accumulateur LIFe, ce qui réduit les émissions sonores et permet un démarrage instantané. Cette combinaison de puissance permet au GEH2® de fournir une puissance atteignant jusqu'à 110 kVA. Conçu pour être facile à utiliser, le GEH2® est équipée de prises électriques, de niveaux de fréquence et de tension normalisés par évènement, ainsi que d'une surveillance à distance et de l'acquisition de données.

Conçu pour alimenter en énergie instantanée presque tout écosystème énergétique, le GEH2® offre une solution silencieuse à zéro émission de CO 2 , HC, NO x , ou particules fines. Le GEH2® n'émet que de l'eau chaude et de l'air filtré.

Avec son approche plug-and-play, le GEH2® a été développé dans le but de s'intégrer facilement dans tous les secteurs industriels et tous les environnements. Conçu pour répondre aux défis environnementaux sans compromettre l'efficacité, l'ensemble des sites et secteurs d'activité sont gagnants sur tous les fronts, que les clients potentiels recherchent une autonomie énergétique, qu'ils souhaitent une solution de secours, qu'ils opèrent dans un site confiné ou dans des zones réglementées à zéro émission.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

