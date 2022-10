Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 3 oct. 2022

Lundi 03/10/2022 Daily Grand Tirage régulier17, 20, 23, 28, 45 Grand numéro 06 POKER LOTTO Main gagnante: K-D, A-S, 10-S, A-D, J-S. Légende: C = CLUB, H = HEART, S = SPADE, D = DIAMOND J = JACK, Q = QUEEN, K = KING, A = ACE MEGA DICE LOTTO4,...

Siwar Foods a signé un partenariat exclusif avec le fabricant italien de desserts Dolceria Alba. L'accord permettra à Siwar de lancer une gamme de desserts sous sa propre marque sur le marché de l'Arabie saoudite, couvrant le commerce de détail et le...

BRP Inc. annonce qu'elle a complété l'acquisition précédemment annoncée de la quasi-totalité des actifs liés aux activités de sports motorisés de Kongsberg Inc. à Shawinigan, au Québec (ci-après désignée comme « KA Shawinigan »), une filiale de...