Les Femmes Michif Otipemisiwak participent à une marche de solidarité pour Megan Gallagher

OTTAWA, ON, le 4 oct. 2022 /CNW/ - Les Femmes Michif Otipemisiwak/Women of the Métis Nation marchent en solidarité avec Lindsay Bishop alors qu'elle effectue son périple pancanadien pour sensibiliser la population aux femmes et aux filles autochtones disparues et assassinées et pour attirer l'attention sur la disparition non élucidée de sa soeur, Megan Gallagher.

Megan, une Métisse de Saskatoon, a été portée disparue en septembre 2020. Deux ans plus tard, sa famille, ses amis et ses proches n'ont toujours pas de nouvelles d'elle et n'ont aucune idée de ce qui s'est passé ni de ses allées et venues.

Megan, qui est une mère, une fille, une soeur et une amie affectueuse, est l'une des nombreuses femmes et filles autochtones disparues ou assassinées au Canada. Sa disparition continue de mettre en lumière la nécessité d'apporter immédiatement des changements systémiques.

« Les femmes et les personnes de diverses identités de genre autochtones continuent d'être victimes de violence et de discrimination dans ce pays, a déclaré la présidente Melanie Omeniho. Les Femmes Michif Otipemisiwak continuent de préconiser des changements systémiques à nos systèmes de justice, de logement et de protection de l'enfance, ainsi qu'à plusieurs autres institutions, afin d'établir de meilleures politiques et de meilleurs programmes qui peuvent aider plus efficacement toutes les femmes et les personnes de diverses identités de genre métisses et leurs familles. Cependant, nous avons tous un rôle à jouer pour mettre fin à cette crise, de tous les ordres de gouvernement jusqu'au niveau individuel. Nous devons tous travailler ensemble pour entendre les histoires des femmes et des survivantes autochtones, et de leurs familles, et bâtir ensemble un avenir meilleur. »

À nos soeurs, aux survivantes, aux personnes de diverses identités de genre et aux familles autochtones de la mère patrie métisse, nous rendons hommage à la force dont vous faites preuve lorsque vous racontez vos histoires et au travail que vous accomplissez pour élever la voix des femmes et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones autour de vous. Nous vous voyons, nous vous entendons et nous vous aimons.

Les Femmes Michif Otipemisiwak est le porte-parole national et international des femmes de la nation métisse de l'ensemble de la mère patrie, qui couvre l'Ontario vers l'ouest jusqu'en Colombie-Britannique. L'objectif des Femmes Michif Otipemisiwak est de consulter les femmes de la nation métisse et leurs alliés autochtones afin de promouvoir et de représenter leurs intérêts et leurs aspirations personnelles, spirituelles, sociales, culturelles, politiques et économiques.

