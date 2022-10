La Chambre félicite François Legault et la Coalition Avenir Québec pour leur réélection





MONTRÉAL, le 3 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain félicite le premier ministre du Québec, François Legault, et la Coalition Avenir Québec pour leur réélection. La Chambre salue aussi tous les élus de la métropole ainsi que l'ensemble des candidats et des citoyens qui ont pris part à cet important processus démocratique.

« Le Québec a la chance d'avoir une démocratie en santé, qui offre aux citoyens de réelles options pour former le gouvernement. Comme nous l'avons évoqué durant la campagne, nous invitons d'ailleurs les élus à s'inspirer des meilleures propositions des diverses formations politiques. Le milieu des affaires et les Québécois s'attendent à ce qu'ils fassent preuve de pragmatisme pour renforcer notre économie, résoudre l'enjeu de la pénurie de main-d'oeuvre et réussir notre transition écologique », a déclaré Michel Leblanc.

« Lors de leur venue à notre tribune, les cinq chefs ont reconnu l'importance de bien positionner le Grand Montréal face aux autres grandes métropoles du continent. Nous avons notamment pris note de leur engagement à débloquer rapidement le potentiel de croissance de l'Est de Montréal en dotant cette zone d'un projet structurant de transport collectif. Nous soutiendrons pleinement la reconfiguration du projet de REM de l'Est pour qu'il puisse se réaliser rapidement », a poursuivi Michel Leblanc.

« Je souhaite particulièrement féliciter l'ensemble des élus de la région métropolitaine. Je suis convaincu que les enjeux touchant le Grand Montréal seront bien défendus et que vous serez en mesure de démontrer à vos collègues de l'Assemblée nationale que des investissements pour renforcer la métropole sont gagnants pour l'ensemble du Québec », a conclu Michel Leblanc.

Pour rappel, les priorités du milieu des affaires de la métropole déposées en prévision des élections provinciales sont disponibles sur le site Web de la Chambre.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Communiqué envoyé le 3 octobre 2022 à 22:53 et diffusé par :