Élections Québec 2022 - L'UMQ félicite le nouveau gouvernement

MONTRÉAL, le 3 oct. 2022 /CNW Telbec/ - À l'issue des résultats des élections générales tenues aujourd'hui, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) tient à féliciter monsieur François Legault, chef de la Coalition Avenir Québec et premier ministre du Québec, et son équipe, qui ont obtenu un second mandat de la part de la population pour former le gouvernement. L'Union souligne également le travail de la cheffe et des chefs des autres formations politiques qui, par leur engagement et leurs propositions, ont contribué au débat démocratique.

Pour l'UMQ, une élection est toujours l'occasion de jeter de nouvelles bases dans la relation entre Québec et les municipalités. Cela est d'autant plus important que les gouvernements de proximité devront relever, au cours des prochaines années, des défis majeurs au niveau financier, social et climatique.

« Le partenariat entre Québec et les municipalités est solide et structurant. C'est une relation gagnante-gagnante qui est primordiale pour faire avancer le Québec et ses régions. Au cours des prochaines semaines, l'Union rencontrera les membres du gouvernement pour mettre de l'avant les deux grandes priorités municipales, soit la lutte contre l'inflation et l'adaptation des infrastructures aux aléas climatiques. Aussi, nous nous assurerons que les engagements pris par la CAQ, pour répondre à notre plateforme électorale, soient mis en oeuvre dans les meilleurs délais », a souligné monsieur Daniel Côté, président de l'UMQ et maire de Gaspé.

Lors de la campagne électorale, l'UMQ a interpellé les partis politiques afin qu'ils formulent des engagements clairs et fermes sur les priorités de la plateforme électorale municipale 2022 , notamment à l'occasion du Sommet électoral tenu le 16 septembre dernier.

Dans les prochaines semaines, l'Union surveillera de près le dévoilement de la composition du nouveau Conseil des ministres ainsi que le discours inaugural de la 43e législature.

