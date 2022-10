Une étude révèle des écarts de confiance technologique parmi les clients de banques au Royaume-Uni





La nouvelle étude réalisée par Mitek, un chef de file mondial de l'identité numérique et de la prévention des fraudes numériques, et par YouGov, indique que la confiance des clients bancaires reste basse au Royaume-Uni. Seulement la moitié (52%) des clients bancaires britanniques estiment que l'intelligence artificielle (IA) et la biométrie ont un impact positif sur leur confiance dans les banques, et seulement 5% préféreraient que toutes les interactions avec leur banque se fassent via des systèmes IA/automatisés. Ces conclusions se basent sur une étude réalisée auprès de plus de 2 200 adultes dans toutes les tranches d'âge et régions du Royaume-Uni.

Le secteur a connu une transformation numérique rapide ces dernières années. Gartner prédit une hausse de 6,1% des dépenses informatiques par les sociétés de services bancaires et d'investissement d'ici la fin 2022, pour atteindre 623 milliards USD à l'échelle mondiale. Alors que près de huit consommateurs sur dix (79%) sont satisfaits de leur expérience numérique bancaire (la qualifiant de "bonne", "très bonne", ou "excellente"), les banques courent le danger de se retrouver dans une impasse de R&D si le déficit de confiance technologique continue de se creuse.

D'après l'étude de Mitek et YouGov, la sécurité des comptes est classée comme la priorité absolue pour les clients bancaires britanniques, devant la facilité d'accès et la facilité d'ouverture d'un compte, avec 79% voulant que les banques adoptent les dernières technologies disponibles pour protéger leurs comptes. Ce sentiment est le plus fort parmi les personnes âgées de 45 ans et plus (83%). Toutefois, malgré cette tendance, seulement 35% qui utilisent une application bancaire mobile indiquent avoir configuré une authentification biométrique faciale. Alors que la proportion se situe à 50% chez les 18-34 ans, elle chute à 20% chez les 55 ans et plus, suggérant un manque de sensibilisation aux avantages de la biométrie dans la sécurisation des comptes.

En que qui concerne le fait de faire confiance à une banque, 77% des clients bancaires britanniques indiquent que la capacité à parler à un humain lorsque cela est nécessaire aurait un impact positif sur leur niveau de confiance. Ce pourcentage est plus élevé chez les 55 ans et plus (85%), comparé aux 18-34 ans (71%). Ce dernier groupe est aussi moins enclin à citer la capacité de se rendre dans une agence locale, par rapport au groupe des 55 ans et plus (55% vs 65%).

Sanjay Gupta, VP, Mitek: "Chez Mitek, nous croyons au potentiel de la technologie à aider les institutions financières à garantir la sécurité des comptes, et à construire la confiance et la fidélité des clients. Il est crucial de combler l'écart de confiance technologique et de sensibiliser le public à des technologies plus avancées, comme la biométrie et l'IA, afin de remplacer des modes d'authentification obsolètes et vulnérables, comme les mots de passe."

Méthodologie de l'étude

Sauf mention contraire, tous les chiffres proviennent de YouGov Plc. La taille totale des échantillons est de 2 225 adultes, dont 2 202 ont un compte bancaire. L'étude a été réalisée en ligne entre le 13 et le 19 avril 2022. Les chiffres ont été pondérés et sont représentatifs de tous les adultes britanniques (de 18 ans et plus).

