Bacardi: des changements au sein du management pour assurer la croissance future





Bacardi Limited, première société internationale privée de spiritueux, a annoncé ce jour trois transferts de dirigeants au sein de ses activités commerciales et financières mondiales et en Amérique du Nord.

Pete Carr, actuel président régional pour l'Amérique du Nord, occupera le poste nouvellement créé de vice-président exécutif et directeur de la croissance mondiale. Il sera responsable de l'excellence et de la stratégie commerciales, des modèles d'accès au marché, du commerce numérique et des relations avec l'horeca de l'entreprise familiale de spiritueux. Pete Carr, qui possède une expérience de toute une vie dans les spiritueux et dirige depuis plus de huit ans l'un des plus grands marchés de l'entreprise, est idéalement placé pour être le fer de lance du succès commercial continu de Bacardi. Tout au long de sa carrière chez Bacardi, Pete Carr a fait preuve d'audace et d'un esprit de fondateur. Sous sa direction, Bacardi a mis en place un nouveau modèle de distribution nationale de spiritueux aux États-Unis et propulsé les investissements dans le commerce numérique dans la région afin de dynamiser ce canal de vente de spiritueux en pleine croissance.

Tony Latham remplacera Pete Carr en qualité de président régional pour l'Amérique du Nord. Ces trois dernières années, Tony Latham a joué un rôle essentiel en tant que directeur financier mondial de Bacardi. Il a aidé l'entreprise à affronter les récents défis mondiaux, agissant avec rapidité et agilité pour saisir les opportunités qui ont maintenu Bacardi à l'avant-garde de la nouveauté et préparé son avenir. Depuis son entrée chez Bacardi, Tony Latham collabore étroitement aux activités de l'entreprise en Amérique du Nord et connaît bien les aspects commerciaux, organisationnels et de mise sur le marché de la région, ce qui en fait le candidat idéal pour assumer avec succès ces nouvelles fonctions.

Conformément à la tradition de Bacardi de former les talents en interne, Albert Vila Tarres est promu au poste de directeur financier mondial de Bacardi Limited et succède ainsi à Tony Latham. Ses 12 années chez Bacardi l'on amené à occuper différents postes à travers le monde: directeur financier pour les régions d'Amérique latine, d'Europe de l'Ouest et de l'Est et, plus récemment, d'Amérique du Nord. Albert Vila Tarres a été un partenaire précieux pour de nombreux dirigeants de Bacardi qui se sont appuyés sur son expertise de tous les marchés. Il va désormais mettre son expérience à profit pour superviser les finances mondiales de l'entreprise.

«Nous pensons qu'il est important pour Bacardi d'investir dans ses collaborateurs et de croître de l'intérieur. Il est essentiel que nos employés aient une vision de leur succès parallèlement à celle de l'entreprise, déclare Mahesh Madhavan, PDG de Bacardi Limited. Nous nous engageons à créer pour nos talents de nouvelles opportunités qui leur permettent d'apprendre et d'apporter de la valeur et de nouvelles perspectives à notre entreprise. Je suis convaincu que Bacardi va poursuivre son itinéraire de croissance robuste grâce à Pete, Tony et Albert qui vont favoriser le succès dans le cadre de leurs nouveaux rôles et aider nos équipes à franchir les étapes critiques de la réalisation de notre vision de l'avenir.»

Tony Latham, qui reprend les activités d'Amérique du Nord, va rejoindre le bureau de Coral Gables, en Floride. Pete Carr et Albert Vila Tarres ont rejoint le siège mondial de Bacardi aux Bermudes et attendent l'autorisation du ministère de l'Immigration des Bermudes. Ces trois nominations prennent effet à partir du début du nouvel exercice financier, le 1er avril 2023.

À propos de Bacardi Limited

Bacardi Limited, première société internationale privée de spiritueux, produit et commercialise des spiritueux et des vins de renommée internationale. Le portefeuille de marques de Bacardi Limited comprend plus de 200 marques et labels, dont le rhum BACARDI®, la vodka GREY GOOSE®, la tequila PATRÓN®, le blended Scotch whisky DEWAR'S®, le gin BOMBAY SAPPHIRE®, le vermouth et les vins mousseux MARTINI®, la tequila 100% agave bleu CAZADORES®, ainsi que d'autres grandes marques et marques émergentes comme le Scotch whisky WILLIAM LAWSON'S®, la liqueur de fleur de sureau ST-GERMAIN® et la vodka ERISTOFF®. Fondée il y a plus de 160 ans à Santiago de Cuba, l'entreprise familiale Bacardi Limited emploie actuellement plus de 8 000 personnes, exploite des sites de production dans 10 pays et vend ses marques dans plus de 170 pays. Bacardi Limited fait référence au groupe de sociétés Bacardi, y compris Bacardi International Limited. Pour plus d'informations, rendez-vous à l'adresse http://www.bacardilimited.com ou suivez-nous sur Twitter, LinkedIn et Instagram.

Communiqué envoyé le 3 octobre 2022 à 18:45 et diffusé par :