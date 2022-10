Faites don de vos points Aéroplan afin d'aider les enfants malades à prendre l'avion pour obtenir des soins médicaux essentiels en faisant don de points Aéroplan





La Semaine du jumelage des points Aéroplan pour la Fondation Air Canada se déroule jusqu'au 9 octobre

Les dons aident les enfants malades à accéder à des soins médicaux spécialisés dans tout le Canada : https://donnezvospoints.aircanada.com/charity/5

À l'attention des rédacteurs en chef : Visionnez une vidéo présentant des gens qui font partie des centaines de familles qui ont pu compter sur le soutien du Programme de transport hospitalier de la Fondation Air Canada : https://www.youtube.com/watch?v=dj05H8OMsoE.

MONTRÉAL, le 3 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Vos dons aideront grandement de nombreux enfants au Canada à prendre l'avion pour aller à leurs rendez-vous médicaux essentiels. La campagne de cette année poursuit la tradition de permettre aux enfants d'accéder à des soins médicaux qui ne sont pas offerts dans leur collectivité. En 2021, la Semaine du jumelage des points Aéroplan a soutenu 337 vols, soit un enfant presque chaque jour.

« La générosité dont vous faites preuve année après année change vraiment la vie des enfants et de leur famille, a affirmé Valérie Durand, porte-parole de la Fondation Air Canada. Grâce à la précieuse contribution d'Aéroplan et de ses membres, nous avons pu réduire les coûts ou les temps de déplacement liés à certains traitements médicaux, qui peuvent représenter des milliers de kilomètres, en faisant la jonction entre les hôpitaux et les enfants malades. Nous remercions les membres Aéroplan pour leurs dons, qui enlèvent un fardeau aux parents et leur permettent ainsi de porter toute leur attention sur leurs enfants dans ces moments difficiles ».

Jusqu'au 9 octobre, les membres qui feront un don de points Aéroplan au Programme de transport hospitalier de la Fondation Air Canada doubleront la portée de leur contribution, car la valeur des points donnés sera égalée par Aéroplan jusqu'à concurrence de 500 000 points. Grâce à la générosité des membres Aéroplan, la Fondation Air Canada remet chaque année des millions de points Aéroplan à 15 hôpitaux pédiatriques partout au Canada pour permettre à des enfants de recevoir les soins médicaux dont ils ont besoin loin de chez eux.

« Au cours de la dernière décennie, le Programme de transport hospitalier de la Fondation Air Canada a été un partenaire précieux pour la santé des enfants. Il a contribué à la cause de multiples façons. Le soutien continu du Programme aide les enfants et leur famille à recevoir les soins médicaux dont ils ont besoin loin de chez eux, explique Mark Hierlihy, président et chef de la direction des Fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada. Le rayonnement de ce programme est indescriptible. Tous les enfants ont le droit aux soins de santé, et cet accès accru rend cela possible pour eux, leur permettant d'être de nouveau des enfants. »

Depuis le lancement du Programme de transport hospitalier de la Fondation Air Canada en 2003, des enfants malades, accompagnés d'un parent, ont pu obtenir les soins médicaux qu'il fallait loin de chez eux. Les longues heures de conduite peuvent être exténuantes pour l'enfant et le parent, surtout lorsqu'ils doivent se rendre à l'hôpital plusieurs fois par mois ou si les traitements durent plusieurs mois. Le fait de voyager par avion permet aux familles d'éviter les heures de route longues et exténuantes, et d'alléger un peu le fardeau lié aux frais de déplacement, lesquels peuvent être particulièrement éprouvants pour les familles sur le plan financier et émotif. Pour en savoir davantage sur le Programme de transport hospitalier de la Fondation Air Canada et son rayonnement, consultez le site aircanada.com/fondation.

À propos de la Fondation Air Canada

Créée en 2012, la Fondation Air Canada est un organisme sans but lucratif axé sur la santé et le bien-être des enfants et des jeunes. Elle offre un appui financier et non financier à des organismes caritatifs canadiens dûment enregistrés. Par l'entremise du Programme de transport hospitalier, l'un des principaux leviers d'intervention de la Fondation, celle-ci fait don de points Aéroplan à 15 hôpitaux pédiatriques au Canada, permettant à des enfants malades de recevoir des soins médicaux indispensables non offerts dans leur collectivité. En collaboration avec Air Canada, la Fondation dirige des activités de collecte de fonds, notamment Chaque sou compte, qui invite les clients à faire don de leur petite monnaie, quelle que soit la devise, à bord des avions ou dans les salons Feuille d'érable d'Air Canada. De plus, la Fondation offre un soutien continu à d'importantes causes liées à la santé, au bénéfice des Canadiens, et s'implique à fond dans l'aide humanitaire à l'échelle mondiale lorsque les circonstances l'exigent. Pour en savoir plus sur la Fondation Air Canada, consultez le rapport d'impact 2020-2021 ou le rapport de développement durable 2021 d'Air Canada intitulé Citoyens du monde à aircanada.com/citoyensdumonde.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance - le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes passagers régulières d'Air Canada relient sans escale 50 aéroports au Canada, 47 aux États-Unis et 69 sur le reste du globe. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et contre un éventail considérable de primes - marchandises, séjours hôteliers ou locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo de sa flotte d'avions-cargos 767-300 de Boeing. Air Canada s'est fixé un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050.

