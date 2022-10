Konica Minolta parmi les 250 meilleurs fournisseurs de services en gestion de la sécurité en 2022 selon MSSP Alert





MISSISSAUGA, Ontario, 03 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta) annonce aujourd'hui que MSSP Alert, une ressource de CyberRisk Alliance, l'a nommée parmi ses 250 meilleurs fournisseurs de services en gestion de la sécurité pour 2022. Le rapport de recherche et la liste mettent en valeur la crème des fournisseurs de partout dans le monde. Le classement s'appuie sur les résultats du sondage des lecteurs de MSSP Alert pour 2022 et sur la couverture médiatique du site portant sur les fournisseurs de services gérés de sécurité, de détection et d'intervention et de TI. La sixième édition de la liste annuelle et le rapport de recherche suivent la croissance et l'évolution constantes du marché.



« Vu tous les nouveaux fournisseurs de services de sécurité gérés étant apparus sur le marché dans les dernières années, cette accolade est particulièrement importante, explique Todd Croteau, président des services mondiaux de technologies de l'information de Konica Minolta. La fusion de nos services de TI gérés IT Weapons et All Covered (au Canada et aux États-Unis, respectivement) nous permet de tirer profit des ressources au maximum et d'améliorer les services offerts à nos clients, pour que ceux-ci puissent réaliser leur plein potentiel de transformation numérique. »

Grâce à ses services de TI gérés IT Weapons et All Covered, Konica Minolta aide les entreprises à atteindre leurs cibles par une meilleure gestion de l'information et de la collaboration. L'entreprise offre une approche de sécurité globale qui ne se limite pas à la résolution d'incidents ponctuels ou à des programmes à installer et oublier.

« MSSP Alert félicite Konica Minolta d'avoir été nommée sur la liste cette année, indique Joe Panettieri, directeur de la rédaction de MSSP Alert. Les lecteurs de MSSP Alert et les 250 meilleurs fournisseurs continuent d'être à l'avant-garde du marché mondial de la cybersécurité. »

Faits saillants de la recherche collective colligée par MSSP Alert de 2022 :

Hausse des recettes et rendement financier des fournisseurs de services en gestion de la sécurité : Les lauréats de MSSP Alert devraient en moyenne générer des recettes de 24 millions de dollars en 2022, une hausse de 26 % depuis 2021, soit environ le double de la moyenne du marché.

Les lauréats de MSSP Alert devraient en moyenne générer des recettes de 24 millions de dollars en 2022, une hausse de 26 % depuis 2021, soit environ le double de la moyenne du marché. Répartition : Les lauréats ont leur siège social dans 30 pays différents.

Les lauréats ont leur siège social dans 30 pays différents. Profits : 90 % des fournisseurs sondés prévoient générer des profits pour l'exercice 2022, une augmentation de 5 % par rapport à 2021.

90 % des fournisseurs sondés prévoient générer des profits pour l'exercice 2022, une augmentation de 5 % par rapport à 2021. Centres des opérations de sécurité : 69 % sont des services internes, 19 % sont hybrides, 8 % sont totalement externes et 4 % sont en train de réévaluer leurs stratégies en matière de centre des opérations de sécurité.

69 % sont des services internes, 19 % sont hybrides, 8 % sont totalement externes et 4 % sont en train de réévaluer leurs stratégies en matière de centre des opérations de sécurité. Tendances des cyberattaques : En 2022, les attaques les plus fréquentes contre les clients des fournisseurs de services en gestion de sécurité étaient l'hameçonnage (97 %), l'exploitation de vulnérabilités (93 %) et les rançongiciels (91 %).

En 2022, les attaques les plus fréquentes contre les clients des fournisseurs de services en gestion de sécurité étaient l'hameçonnage (97 %), l'exploitation de vulnérabilités (93 %) et les rançongiciels (91 %). Solutions de cybersécurité : Signe de la fragmentation continuelle du marché, les fournisseurs sondés ont dit être épaulés par 140 différents fournisseurs de matériel, de logiciels, d'infonuagique et d'autres services pour les solutions de cybersécurité.

Signe de la fragmentation continuelle du marché, les fournisseurs sondés ont dit être épaulés par 140 différents fournisseurs de matériel, de logiciels, d'infonuagique et d'autres services pour les solutions de cybersécurité. Principaux services en gestion de la sécurité offerts : Les fournisseurs de services gérés de sécurité et de TI font de plus en plus affaire à des partenaires pour offrir la détection et l'intervention gérées, la détection et l'intervention étendues, la réponse aux incidents, et d'autres services essentiels.



Le classement « top 250 » 2022 et le rapport de recherche sont accessible en ligne.

Au sujet de Konica Minolta

Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne les bureaux pour créer une véritable connectivité dans un milieu de travail connecté et intelligent. Elle propose une gamme complète de solutions qui tirent profit de la mobilité et des services infonuagiques et optimisent les opérations au moyen de processus documentaires automatisés. Sa division des services de TI offre divers services de stratégie et de soutien informatiques ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l'ensemble des marchés verticaux. L'entreprise a été reconnue par Brand Keys 15 années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions. Konica Minolta, Inc. a figuré à l'indice mondial de durabilité Dow Jones pendant 9 années consécutives. C'est en partenariat avec ses clients que l'entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.ca et suivez Konica Minolta sur LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter (@KonicaMinoltaCA) et Instagram!

