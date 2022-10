Redwire accélère sa croissance rentable avec l'acquisition de QinetiQ Space NV





Redwire Corporation (NYSE : RDW), un leader des infrastructures spatiales vitales pour l'économie spatiale de prochaine génération, a annoncé aujourd'hui que la Société a signé un accord définitif avec QinetiQ Group plc ("QinetiQ Group") en vue d'acquérir son activité QinetiQ Space NV ("Space NV"), une entreprise du secteur spatial commercial basée en Belgique proposant des services de conception et d'intégration d'infrastructures spatiales vitales et d'autres instruments pour les missions spatiales de bout en bout. Selon les termes de l'accord, Redwire fera l'acquisition de Space NV pour 32 millions d'euros (M?), sous réserve des ajustements habituels du fonds de roulement. À la clôture, la transaction devrait être relutive pour le BAIIA ajusté et le flux de trésorerie disponible de Redwire.

Fondée en 1983, la société Space NV a plus de 35 années d'expérience dans les missions en orbite, fournissant des services d'observation et scientifiques, des plateformes et des infrastructures vitales de communications sécurisées et de navigation à ses clients dans le domaine du spatial civil et commercial, parmi lesquels l'Agence spatiale européenne (ESA) et la Politique scientifique fédérale belge (BELSPO). Les offres de produits de base de Space NV complètent le portefeuille de Redwire et incluent des charges utiles avancées, une technologie de petits satellites, des équipements d'amarrage et d'arrimage et des instruments spatiaux. Space NV devrait offrir à Redwire des capacités de développement et d'innovation renforcées dans de nombreux domaines spatiaux en forte croissance, un marché total potentiel élargi et une exposition accrue aux clients européens.

« Space NV a une longue expérience, couronnée de succès, d'exploitation dans le domaine de l'espace et le déploiement d'une innovation spatiale de premier plan pour ses clients, dont l'ESA, BELSPO et de nombreuses entreprises spatiales commerciales européennes. Les valeurs de Space NV s'alignent parfaitement avec le positionnement "Heritage plus Innovation" et la performance reconnue de Redwire, dans le soutien à la NASA, l'Agence spatiale luxembourgeoise (LSA), la sécurité nationale des États-Unis et de nombreuses entités spatiales commerciales multinationales », a déclaré Peter Cannito, président et chef de la direction de Redwire. « Space NV devrait fournir à Redwire une nouvelle envergure, un accès plus large à des marchés potentiels et un important carnet de commandes pour soutenir notre plateforme de croissance. Redwire et Space NV comptent à elles deux plus de 100 années d'historique et d'expertise combinés dans l'accompagnement de certains des clients du secteur spatial les plus solides au monde. Ces fortes relations clients sont fondamentales pour notre croissance future. »

Space NV a enregistré une croissance rentable de son chiffre d'affaires et présente un solide profil financier. Pour l'exercice clos au 31 mars 2022, tel que rapporté par QinetiQ Group, Space NV a réalisé un chiffre d'affaires de 49 M? et un bénéfice après impôts de 3 M?. La transaction devrait accroître significativement le chiffre d'affaires de Redwire en tirant profit de la clientèle attractive de Space NV et faciliter l'accès à de multiples nouvelles opportunités commerciales. En date du 31 mars 2022, Space NV avait un carnet de commandes contractuel de 113 M?.

Space NV dispose d'installations, d'une direction et d'opérations indépendantes, qui devraient permettre une transition harmonieuse lors de la clôture de la transaction. Redwire utilisera les structures de gestion et opérationnelles existantes de Space NV et prévoit d'intégrer les sociétés sans perturber les activités de l'une ou de l'autre.

Erik Masure, directeur général de Space NV, a déclaré : « Nous sommes heureux de combiner nos activités avec celles de Redwire, un leader des infrastructures spatiales bien positionné pour nous aider à continuer de concrétiser le potentiel de Space NV sur le marché international de l'espace. Nous sommes convaincus que Space NV bénéficiera de l'expertise, de l'équipe talentueuse et de l'infrastructure d'avant-garde de Redwire, et nous nous réjouissons à l'idée des futures opportunités de croissance pour notre entreprise et nos employés. Une association avec Redwire constitue une voie à suivre idéale pour Space NV alors que nous continuons de concevoir et fournir des missions réussies pour nos clients. »

Financement et clôture de la transaction

Redwire a reçu des engagements financiers pour des titres liés à des actions de la part d'AE Industrial Partners. Après avoir donné suite à ce financement, la transaction devrait être relutive sur le plan financier.

La transaction est soumise aux approbations et conditions de clôture habituelles et devrait être clôturée au quatrième trimestre 2022.

Conférence téléphonique au sujet de la transaction

La direction animera une conférence téléphonique pour parler de la transaction, elle débutera à 9h00 (heure de l'Est) le lundi 3 octobre 2022. Le numéro à composer pour la conférence téléphonique est le 877-485-3108 (numéro gratuit) ou le 201-689-8264 (payant) et l'identifiant de la conférence est 13733411. Redwire diffusera en direct une présentation avec des diapositives durant la conférence. Veuillez utiliser le lien suivant pour accéder à la diffusion en direct : https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=If4RVn7Z.

Une rediffusion téléphonique de la conférence sera disponible pendant deux semaines après l'événement en composant le 877-660-6853 (numéro gratuit) ou le 201-612-7415 (payant) et en entrant code d'accès 13733411. La présentation pour les investisseurs qui l'accompagne sera disponible le 3 octobre 2022 dans la section consacrée aux investisseurs du site Web de Redwire à l'adresse ir.redwirespace.com.

Conseillers

Jefferies LLC agit à titre de conseiller financier et Kirkland & Ellis LLP agit à titre de conseiller juridique de Redwire. Kroll, LLC agit à titre de conseiller financier et Osborne Clarke agit à titre de conseiller juridique de QinetiQ Group.

À propos de Redwire

Redwire Corporation (NYSE : RDW), un leader dans le domaine des infrastructures spatiales destinées à l'économie spatiale de prochaine génération, possède une précieuse PI axée sur la production électrique solaire ainsi que sur l'impression 3D et la fabrication dans l'espace. Grâce à plusieurs décennies d'expérience de vol, combinées à la culture agile et innovante d'une plateforme spatiale commerciale, Redwire est idéalement positionnée pour accompagner ses clients dans la résolution des défis complexes liés aux futures missions spatiales. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.redwirespace.com.

À propos de QinetiQ

QinetiQ (QQ.L) est une société scientifique et d'ingénierie de premier plan opérant principalement sur les marchés de la défense et de la sécurité. Nous travaillons en partenariat avec nos clients pour résoudre des problèmes concrets grâce à des solutions innovantes offrant des avantages opérationnels et concurrentiels. Consultez notre site www.QinetiQ.com. Suivez-nous sur LinkedIn et Twitter @QinetiQ. Consultez notre blog www.QinetiQ-blogs.com.

À propos de QinetiQ Space NV

QinetiQ Space NV a accumulé plus de 35 années d'expérience dans les missions en orbite, fournissant des services d'observation de la Terre, des plateformes, des mécanismes et des instruments scientifiques dans le domaine spatial. Qu'il s'agisse d'étendre les capacités et possibilités de l'exploration spatiale humaine, d'améliorer les performances et le potentiel de la technologie satellitaire ou le développement de systèmes d'amarrage de plus en plus sophistiqués, QinetiQ Space NV est un partenaire de confiance pour la conception et la concrétisation de missions réussies.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des "énoncés prospectifs" à propos des attentes, plans, projections, prévisions et perspectives futurs de Redwire. Ces énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de termes comme "a l'intention de", "anticipe", "pense que", "estime", "prévoit", "prédit", "s'attend à", "planifie" et "propose", d'expressions similaires, de verbes au conditionnel, de la forme négative de tels termes ou d'une terminologie similaire, bien que tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas ces termes. Bien que Redwire pense que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces énoncés impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de provoquer un écart important entre les résultats, niveaux d'activité, performances ou accomplissements réels et les renseignements exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent document incluent, sans s'y limiter, l'acquisition proposée de Space NV par Redwire, notamment le calendrier et la structure de la transaction, le financement de la transaction, la probabilité et la capacité des parties à mener à bien l'acquisition proposée, dont l'obtention des autorisations réglementaires requises, ainsi que les répercussions financières et autres suite à l'acquisition proposée. Ces énoncés prospectifs sont sujets à un certain nombre de risques et d'incertitudes. Vous êtes priés d'examiner attentivement et de prendre en considération toutes les mises en garde et autres divulgations, y compris les déclarations faites sous la rubrique "Risk Factors" dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice clos au 31 décembre 2021, et dans nos rapports trimestriels sur formulaire 10-Q pour les trimestres clos au 31 mars 2022 et au 30 juin 2022. De plus, si les énoncés prospectifs s'avéraient inexacts, l'inexactitude pourrait être importante. En outre, vous êtes averti que le rendement passé n'est pas indicatif des résultats futurs. Au vu des incertitudes significatives dans ces énoncés prospectifs, vous ne devez pas vous fier à ces énoncés pour prendre une décision d'investissement ni considérer ces énoncés comme une déclaration ou garantie par nous ou toute autre personne que nous atteindrons nos objectifs et réaliserons nos plans selon un calendrier précis, ni même que nous y parviendrons. Les énoncés prospectifs sont valables seulement à la date du document qui les contient et Redwire ne prend aucun engagement de mettre à jour un quelconque énoncé prospectif, sauf si la loi l'exige. Vous ne devez donc pas considérer ces énoncés prospectifs comme représentant nos points de vue à toute date postérieure à ce communiqué.

Informations financières non PCGR

Ce communiqué de presse contient des mesures financières qui n'ont pas été préparées conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis. Ces mesures financières incluent le BAIIA ajusté et le flux de trésorerie disponible.

Redwire utilise le BAIIA ajusté pour évaluer sa performance opérationnelle, produire ses plans d'exploitation futurs et prendre des décisions stratégiques, y compris celles relatives aux dépenses d'exploitation et à l'allocation des ressources internes. Redwire utilise le flux de trésorerie disponible comme indicateur utile de la liquidité pour évaluer sa génération de liquidités opérationnelles d'une période à une autre qui seront utilisées pour le remboursement de sa dette, et peuvent être utilisées pour investir dans la croissance future via de nouvelles activités de développement commercial et/ou acquisitions, entre autres utilisations. Le flux de trésorerie disponible ne représente pas l'augmentation ou la diminution totale de notre solde de trésorerie, et il ne faut pas conclure que la totalité du flux de trésorerie disponible est utilisable pour des dépenses discrétionnaires car nous avons des obligations en matière de service de la dette et d'autres dépenses non discrétionnaires qui ne sont pas déduites de cette mesure.

Utilisées pour compléter les informations financières présentées sur la base des PCGR des États-Unis, ces mesures de performance financière non PCGR ne doivent pas être considérées isolément ou comme substitut aux mesures financières appropriées selon les PCGR des États-Unis et doivent être lues parallèlement aux informations présentées sur la base des PCGR des États-Unis. Étant donné que toutes les entreprises n'utilisent pas des calculs identiques, notre présentation des mesures non PCGR pourrait ne pas être comparable aux mesures d'autres sociétés portant le même nom.

Le BAIIA ajusté est défini comme le bénéfice (la perte) net(te) corrigé(e) des intérêts débiteurs (créditeurs), de la charge (l'économie) d'impôts sur les résultats, de la dépréciation et de l'amortissement, de la charge de dépréciation, des coûts de transaction de l'acquisition, des coûts d'intégration de l'acquisition, des coûts de complément de prix liés à l'acquisition, de l'ajustement à la juste valeur comptable des achats en relation avec les produits constatés d'avance, des indemnités de cessation d'emploi, des commissions sur les marchés financiers et des honoraires de consultation, de l'annulation d'actifs à long terme, de la rémunération à base d'actions, des coûts de transaction des mécanismes de fonds propres engagés et des ajustements à la juste valeur du passif lié aux bons de souscription. Le flux de trésorerie disponible est calculé comme la trésorerie nette fournie par (utilisée dans) les activités d'exploitation, déduction faite des dépenses en capital.

Informations financières de QinetiQ Space NV

Les informations financières de QinetiQ Space NV sont présentées en date du et pour l'exercice clos au 31 mars 2022, qui est l'exercice complet le plus récent de QinetiQ Space NV, et calculées conformément aux normes internationales d'information financière (IFRS), tandis que Redwire calcule ses bilans financiers conformément aux PCGR des États-Unis et a un exercice fiscal se terminant le 31 décembre. Les informations financières de QinetiQ Space NV contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur les données à la disposition de Redwire fournies par QinetiQ Group. De telles informations financières n'ont pas été vérifiées par Redwire ou ses commissaires aux comptes et peuvent changer. Les mesures financières et indicateurs de performance clés de QinetiQ Space NV peuvent ne pas être comparables aux mesures financières de Redwire avec un nom identique ou similaire.

Indicateurs de performance clés de QinetiQ Space NV

Le carnet de commandes contractuel est un indicateur de performance clé calculé par Space NV. Space NV définit le carnet de commandes contractuel comme la valeur future estimée des revenus tirés des commandes engagées contractuellement et financées par les clients. Ces informations sont basées sur les données à la disposition de Redwire fournies par QinetiQ Group. Le carnet de commandes contractuel est susceptible d'évoluer et pourrait ne pas être comparable aux indicateurs de performance clés de Redwire avec un nom identique ou similaire.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

